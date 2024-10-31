Коммерческого директора BeiGene заподозрили в организации незаконного импорта лекарств

Власти КНР начали расследование в отношении коммерческого директора BeiGene Евы Ин. Об этом сообщило китайское деловое СМИ Yicai.

Как уточняется, следствие не имеет отношения к деятельности биотехнологической компании. Ин задержали на двое суток таможенные органы в южно-китайском городе Шэньчжэнь. По информации осведомленных источников, ее подозревают в организации незаконного импорта препаратов на территорию Китая.

Ин курирует коммерческие операции BeiGene в КНР с января 2022 года. До этого она работала на протяжении 15 лет в AstraZeneca, где занимала различные должности, в том числе руководителя онкологического подразделения британско-шведского фармацевтического гиганта в Китае.

BeiGene специализируется на лекарствах для лечения раковых заболеваний. До недавнего времени китайский рынок приносил компании большую часть выручки. Однако в первом полугодии 2024 года основная доля (60%) доходов производителя поступила из-за пределов КНР благодаря расширению географии продаж.

В начале этого месяца BeiGene официально начала продажи в США противоопухолевого препарата Tevimbra (tislelizumab). Ингибитор PD-1 китайской компании стоит на 10% меньше, чем «Китруда» (пембролизумаб) — аналогичный бестселлер, принадлежащий MSD (Merck & Co. — в США и Канаде).