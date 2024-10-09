Китайская BeiGene начала продажи ингибитора PD-1 в США дешевле «Китруды»

Китайская биофармацевтическая компания BeiGene официально запустила в США продажи противоопухолевого препарата Tevimbra (tislelizumab) через полгода после его регистрации Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом пишет портал Fierce Pharma.

Сообщается, что цена Tevimbra на 10% ниже, чем на другие ингибиторы рецепторов PD-1, одобренные в качестве второй линии лечения плоскоклеточного рака пищевода. По информации представителя BeiGene, лекарственное средство обойдется пациентам в 15 075 долл. за месячный и в 180 900 долл. за годовой курс. Для сравнения: годовое лечение аналогичными препаратами – «Китрудой» (пембролизумаб) компании MSD (Merck&Co. – в США и Канаде) и «Опдиво» (ниволумаб) от Bristol-Myers Squibb – стоит более 200 тыс. долл.

При этом Tevimbra оказался немного дороже, чем Loqtorzi (toripalimab) – ингибитор PD-1, разработанный китайской Junshi Biosciences и выкупленный впоследствии американским стартапом Coherus Biosciences. Препарат появился на американском рынке в начале 2024 года со скидкой в 20% к цене «Китруды».

Loqtorzi и Tevimbra получили первые одобрения от китайского регулятора в 2018 и 2019 годах соответственно. В КНР цена с учетом страхового возмещения на Tevimbra составила 6170 долл. за годовой курс, на Loqtorzi – 4640 долл. Ранее участники рынка опасались, что появление дешевых противораковых средств китайских компаний в США приведет к дестабилизации ценовой политики в отношении ингибиторов PD-1 – основных препаратов от онкозаболеваний на сегодняшний день.

В июле этого года BeiGene открыла завод по производству биологических препаратов площадью 37 тыс. м2 в городе Хоупвелл (штат Нью-Джерси, США). Здесь компания планирует выпускать Tevimbra после того, как получит соответствующее разрешение FDA. Известно также, что китайский производитель инициировал процесс регистрации лекарственного средства в качестве первой линии терапии рака пищевода.

На прошлой неделе Консультативный комитет FDA по онкологическим препаратам провел заседание, проголосовав за ограничение использования ингибиторов PD-1 в качестве первой линии терапии рака желудка и пищевода. Регулятор пришел к такому решению, поскольку, как выяснилось, эти виды опухолей менее восприимчивы к действию ингибиторов PD-1 в отличие от других злокачественных новообразований.