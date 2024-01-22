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Компании рассказали о сроках вывода своих инновационных препаратов в России

Эксклюзив
22.01.2024
19:23
Маргарита Грошева
«ФВ» выяснил, какие инновационные препараты, которые были зарегистрированы в 2022-2023 году, все еще не дошли до пациентов. Производители ответили на вопросы о том, когда их препараты появятся на рынке. Вероятно, что в 2024 году для российских пациентов станут доступны препараты «ГлаксоСмитКлайн» (вакцина «Бексеро»), «Джонсон&Джонсон», «Ф. Хоффман-Ля Рош» и др.
Фото: Nastya Dulhiier / unsplash.com

Иностранные фармкомпании, получившие РУ на инновационные препараты за последние два года, выводят препараты на рынок дольше, чем раньше, выяснил «ФВ». К концу 2023 года россиянам стала доступна только половина из зарегистрированных в 2022 году инновационных препаратов и только пятая часть из одобренных в 2023 году.

В то же время часть производителей, о чьих препаратах идет речь, сообщили, что планируют вывод своих лекарств на рынок в ближайшее время. Все они, в основном, находятся в процессе выполнения необходимых для этого процедур. Конкретные сроки смогла назвать только одна компания. «Джонсон&Джонсон» сообщила, что препарат «Балверса» попадает на рынок во II квартале 2024 года. 

Подробнее о том, как зарегистрированные в последние два года препараты выходят на отечественных рынок, а также полные комментарии компаний читайте в «ФВ» № 30 (1129) в материале «Не трогай, это на новый год!».

Читать материал полностью

26.12.2023
UPD Не трогай, это на новый год!
Как выходят инновационные лекарства на российский рынок после февраля 2022 года
Фармацевтический вестник №30 (1129) / 2023

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