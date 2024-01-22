Компании рассказали о сроках вывода своих инновационных препаратов в России

Иностранные фармкомпании, получившие РУ на инновационные препараты за последние два года, выводят препараты на рынок дольше, чем раньше, выяснил «ФВ». К концу 2023 года россиянам стала доступна только половина из зарегистрированных в 2022 году инновационных препаратов и только пятая часть из одобренных в 2023 году.

В то же время часть производителей, о чьих препаратах идет речь, сообщили, что планируют вывод своих лекарств на рынок в ближайшее время. Все они, в основном, находятся в процессе выполнения необходимых для этого процедур. Конкретные сроки смогла назвать только одна компания. «Джонсон&Джонсон» сообщила, что препарат «Балверса» попадает на рынок во II квартале 2024 года.

Подробнее о том, как зарегистрированные в последние два года препараты выходят на отечественных рынок, а также полные комментарии компаний читайте в «ФВ» № 30 (1129) в материале «Не трогай, это на новый год!».