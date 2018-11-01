Компания ПУЛЬС заняла второе место в рейтинге российских фармдистрибьюторов

По данным аналитической компании RNC Pharma, ФК ПУЛЬС заняла второе место в рейтинге российских фармдистрибьюторов по итогам 1-3 кв. 2018 года.
Независимая аналитическая компания RNC Pharma опубликовала рейтинг российских фармдистрибьюторов. По итогам первых 9 месяцев 2018 года фармацевтическая компания ПУЛЬС стала вторым национальным дистрибьютором. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года доля на рынке ФК ПУЛЬС выросла на 1,8% и составила – 15,3%.
Рейтинг опубликован на портале pharmvestnik.ru.
Источник публикации: ФК ПУЛЬС
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»