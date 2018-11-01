Компания ПУЛЬС заняла второе место в рейтинге российских фармдистрибьюторов

16:43
16 ноября 2018
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По данным аналитической компании RNC Pharma, ФК ПУЛЬС заняла второе место в рейтинге российских фармдистрибьюторов по итогам 1-3 кв. 2018 года.

Независимая аналитическая компания RNC Pharma опубликовала рейтинг российских фармдистрибьюторов. По итогам первых 9 месяцев 2018 года фармацевтическая компания ПУЛЬС стала вторым национальным дистрибьютором. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года доля на рынке ФК ПУЛЬС выросла на 1,8% и составила – 15,3%.

Рейтинг опубликован на портале pharmvestnik.ru.

Источник публикации: ФК ПУЛЬС

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