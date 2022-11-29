Конституционный суд запретил наказывать водителей за употребление любых препаратов

Конституционный суд признал неконституционной норму КоАП РФ, которая позволяла привлекать к ответственности водителей в состоянии «лекарственного» опьянения без определения его критериев. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующее решение суда, опубликованное 28 ноября.

Поводом для проверки стал запрос Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа, который обнаружил неопределенность в законе, когда рассматривал дело водителя, в организме которого после медосвидетельствования были обнаружены лекарственные препараты, оказывающие влияние на психофизические функции. Суд пришел к выводу, что обнаруженные вещества в организме водителя не включены в перечень психотропных и наркотических специальным постановлением правительства. После этого производство по делу было приостановлено, а в Конституционный суд отправлен запрос.

Конституционный суд пришел к выводу о неопределенности критериев установления состояния опьянения, вызываемого употреблением лекарственных препаратов, и указал законодателю исправить выявленный пробел. Согласно выводам суда, управление автомобилем под воздействием препаратов, которые способны ухудшить реакцию водителя, хотя и является противоправным деянием, запрещенным ПДД, но не образует состава административного правонарушения. Действующий закон предполагает административную ответственность только за управление транспортным средством водителем, употреблявшим алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества.

В июле Госавтоинспекция предложила Минздраву составить реестр лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по городу Москве Александр Быков. Он предложил также после создания реестра наносить на упаковки таких лекарств соответствующие наклейки, предупреждающие автолюбителей.

В августе сообщалось, что за первые шесть месяцев в России произошло более 70 ДТП с водителями, которые находились под действием лекарственных препаратов. Это почти на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибли 18 человек.