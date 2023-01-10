«Круг добра» одобрил три препарата для лечения тяжелобольных детей

Фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» расширил перечень лекарственных препаратов для оказания помощи. В него вошли три новых ЛС, всего в список теперь включен 61 препарат. Экспертный совет фонда принял соответствующее решение 21 октября и 9 декабря. В перечень теперь входят:

тиотепа;

олипудаза альфа;

йобенгуан, 131I.

Также фонд пополнил список еще одним заболеванием – болезнью Ниманна — Пика.

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.