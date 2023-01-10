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«Круг добра» одобрил...

«Круг добра» одобрил три препарата для лечения тяжелобольных детей

10.01.2023
17:10
Артем Косенок

«Круг добра» одобрил три препарата для лечения тяжелобольных детей. В перечне теперь 61 лекарственное средство.

Фото: gpointstudio/ru.freepik.com

Фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» расширил перечень лекарственных препаратов для оказания помощи. В него вошли три новых ЛС, всего в список теперь включен 61 препарат. Экспертный совет фонда принял соответствующее решение 21 октября и 9 декабря. В перечень теперь входят:

  • тиотепа;
  • олипудаза альфа;
  • йобенгуан, 131I.

Также фонд пополнил список еще одним заболеванием – болезнью Ниманна — Пика.

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.

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