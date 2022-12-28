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«Круг добра» получил...

«Круг добра» получил возможность формировать резерв лекарств и медизделий

28.12.2022
12:00
Артем Косенок

Правительство расширило возможности «Круга добра». Теперь фонд сможет формировать резерв лекарственных препаратов и медицинских изделий. Также расширен перечень государств, в которых могут быть зарегистрированы препараты и медизделия, закупаемые фондом.

Фото: gpointstudio/ru.freepik.com

Фонд поддержки детей с орфанными заболеваниями «Круг добра» сможет формировать резерв лекарственных препаратов и медицинских изделий. Такое постановление № 2432 от 26.12.2022 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В правительстве сообщили, что такое решение позволит «Кругу добра» закупать лекарства и медизделия на более длительный срок и создавать необходимый запас для незамедлительного оказания помощи пациентам. Этим же документом расширен перечень государств, в которых могут быть зарегистрированы препараты и медизделия, закупаемые фондом. В список попали такие страны, как Аргентина, Бразилия, Сингапур, Южная Корея и Япония.

В июне президент Владимир Путин поручил правительству упростить фонду «Круг добра» ввоз препаратов и медизделий. Также поручил предоставить организации возможность формировать резерв ряда лекарств для незамедлительного обеспечения пациентов, в том числе с учетом прогноза заболеваемости детей заболеваниями, включенными в соответствующий перечень.

Также в середине декабря были утверждены новые полномочия фонда. «Круг добра» теперь будет помогать подопечным по достижении ими совершеннолетия еще в течение года, писал «ФВ». Они будут обеспечиваться необходимыми лекарствами, медизделиями, средствами реабилитации и медицинской помощью, в случае если они ранее получали такую помощь от фонда.

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