Крупнейший страховщик США выплатит 3,3 млрд долларов медорганизациям после кибератаки

Крупнейшая страховая компания в США UnitedHealth Group выплатит медицинским организациям, пострадавшим в результате кибератаки, 3,3 млрд долл. в виде займа. Об этом пишет Reuters.

Ранее Change Healthcare, подразделение UnitedHealth Group, подверглось кибератаке. Группа AlphV/Blackcat парализовала работу аптек в Соединенных Штатах. СМИ сообщают, что в качестве выкупа хакеры получили на свои счета около 22 млн долл. В результате медицинские учреждения на всей территории Соединенных Штатов временно не могли выписывать рецепты на лекарственные средства и получать страховые возмещения за оказанные услуги. Причем некоторые поставщики медицинских услуг оказались в тупиковом положении. В условиях отсутствия финансов оставалось либо не лечить пациентов, либо не выплачивать зарплату своим сотрудникам.

На прошлой неделе UnitedHealth Group начала обработку скопившихся счетов на оплату медицинских услуг, сумма которых превысила 14 млрд долл.

Министерство здравоохранения США объявило о проведении расследования по делу о кибератаке. Также на этой неделе госдепартамент страны предложил до 10 млн долл. за информацию об ответственных за взлом системы UnitedHealth Group.

Нападение было совершено хакерской группой AlphV/Blackcat, которая смогла получить доступ к около 6 терабайтам данных с медицинскими записями и платежной информацией. Хакеры сделали публичное заявление о переводе 22 млн долл. на их биткоин-кошелек. Была ли отправителем платежа UnitedHealth Group, остается неизвестным.

Change Healthcare ежегодно обрабатывает более 15 млрд финансовых операций в сфере здравоохранения. В системе компании содержится информация о каждом третьем пациенте в США.