Крупные российские дистрибьюторы начали инвестировать в производственные активы

Российский фармрынок по итогам 2022 года показал внушительный результат. Общая динамика фиксировалась на уровне двузначных значений (12,9% в рублях), а инфляция, хоть и высокая, но все же не превышала исторические максимумы. Проблема лишь в том, что успехи работы отрасли определялись прежде всего политическими процессами, и когда к концу года их влияние было в целом нивелировано, рынок столкнулся с отголосками экономических проблем, которые привели к сокращению спроса. К таким выводам пришли аналитики RNC Pharma.

Кризис наступил позже, чем ожидалось. По мнению аналитиков, есть предпосылки, что и длительность его окажется не столь продолжительной, к тому же участники рынка в большинстве своем к этим событиям подготовились. Более того, целый ряд дистрибьюторских компаний на этом фоне активизировали свои инвестиционные программы, причем если последние пару лет речь шла в основном о развитии онлайн-форматов, то сейчас акценты сместились в сторону производственных компетенций. С одной стороны, онлайн близок к достижению своего «потолка» в рамках существующих законодательных ограничений. Однако бросать его развитие никто не собирается, тем более что хоть и с существенными ограничениями, но все-таки в текущем году стартует эксперимент по дистанционной продаже Rx-ассортимента.

С другой стороны, участники рынка вполне трезво предполагают воспользоваться той политической реальностью, которая сложилась в отношении страны после февраля 2022 года. Так, «Р-Фарм» продолжает собирать «офсеты» в крупных регионах России. В январе 2023 года компания выиграла госконтракт в Санкт-Петербурге, а в феврале еще один в Москве. Впрочем, результаты последнего в настоящее время оспаривает в ФАС производственная компания «Биокад».

Укладывается в эту логику и покупка «Протеком» сначала производителя фармацевтических субстанций «Бион» в Калужской области, а затем и миноритарной доли в компании «Активный компонент» в Санкт-Петербурге. Ранее, в 2017 году, в рамках сделки по покупке производственных активов «Рафарма» компании в собственность перешел также и производственный участок в подмосковной Черноголовке на базе Института проблем химической физики РАН, который в том числе позиционировался в качестве площадки по выпуску малотоннажных партий АФИ. В RNC Pharma считают, что направление непростое и явно нацеленное на импортозамещение в самом широком смысле этого слова, тем более что последние события в свете санкционных ограничений и изменении подходов к ведению бизнеса европейскими и американскими компаниями дали отечественному фармпрому шанс для развития.

Также возобновляется разговор и о расширении полномочий по централизованным закупкам на базе «Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан»: если этот процесс будет поступательно развиваться, система организации работы фармкомпаний в рамках госсектора тоже кардинально поменяется. О деталях этого процесса пока можно только догадываться, но, во-первых, это должно дополнительно простимулировать процесс замещения импортной продукции. Во-вторых, без логистических возможностей крупных оптовиков при централизованном подходе обойтись будет сложно. Так что профильные компетенции фармдистрибьюторов и сопутствующих сервисных структур тоже потребуют развития, отмечают аналитики.

TOP30 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам I — III кварталов 2022 года.