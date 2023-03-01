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Крупные российские дистрибьюторы...

Крупные российские дистрибьюторы начали инвестировать в производственные активы

01.03.2023
09:46
Артем Косенок

Аналитики RNC Pharma сообщили, что российский фармрынок по итогам 2022 года показал внушительный результат: общая динамика фиксировалась на уровне двузначных значений (12,9% в рублях). Инфляция, хоть и высокая, но все же не превышала исторические максимумы. Крупные российские дистрибьюторы смещают акцент с развития онлайн-форматов в рознице на инвестиции в производственные активы.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Российский фармрынок по итогам 2022 года показал внушительный результат. Общая динамика фиксировалась на уровне двузначных значений (12,9% в рублях), а инфляция, хоть и высокая, но все же не превышала исторические максимумы. Проблема лишь в том, что успехи работы отрасли определялись прежде всего политическими процессами, и когда к концу года их влияние было в целом нивелировано, рынок столкнулся с отголосками экономических проблем, которые привели к сокращению спроса. К таким выводам пришли аналитики RNC Pharma.

Кризис наступил позже, чем ожидалось. По мнению аналитиков, есть предпосылки, что и длительность его окажется не столь продолжительной, к тому же участники рынка в большинстве своем к этим событиям подготовились. Более того, целый ряд дистрибьюторских компаний на этом фоне активизировали свои инвестиционные программы, причем если последние пару лет речь шла в основном о развитии онлайн-форматов, то сейчас акценты сместились в сторону производственных компетенций. С одной стороны, онлайн близок к достижению своего «потолка» в рамках существующих законодательных ограничений. Однако бросать его развитие никто не собирается, тем более что хоть и с существенными ограничениями, но все-таки в текущем году стартует эксперимент по дистанционной продаже Rx-ассортимента.

С другой стороны, участники рынка вполне трезво предполагают воспользоваться той политической реальностью, которая сложилась в отношении страны после февраля 2022 года. Так, «Р-Фарм» продолжает собирать «офсеты» в крупных регионах России. В январе 2023 года компания выиграла госконтракт в Санкт-Петербурге, а в феврале еще один в Москве. Впрочем, результаты последнего в настоящее время оспаривает в ФАС производственная компания «Биокад».

Укладывается в эту логику и покупка «Протеком» сначала производителя фармацевтических субстанций «Бион» в Калужской области, а затем и миноритарной доли в компании «Активный компонент» в Санкт-Петербурге. Ранее, в 2017 году, в рамках сделки по покупке производственных активов «Рафарма» компании в собственность перешел также и производственный участок в подмосковной Черноголовке на базе Института проблем химической физики РАН, который в том числе позиционировался в качестве площадки по выпуску малотоннажных партий АФИ. В RNC Pharma считают, что направление непростое и явно нацеленное на импортозамещение в самом широком смысле этого слова, тем более что последние события в свете санкционных ограничений и изменении подходов к ведению бизнеса европейскими и американскими компаниями дали отечественному фармпрому шанс для развития.

Также возобновляется разговор и о расширении полномочий по централизованным закупкам на базе «Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан»: если этот процесс будет поступательно развиваться, система организации работы фармкомпаний в рамках госсектора тоже кардинально поменяется. О деталях этого процесса пока можно только догадываться, но, во-первых, это должно дополнительно простимулировать процесс замещения импортной продукции. Во-вторых, без логистических возможностей крупных оптовиков при централизованном подходе обойтись будет сложно. Так что профильные компетенции фармдистрибьюторов и сопутствующих сервисных структур тоже потребуют развития, отмечают аналитики.

TOP30 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам I — III кварталов 2022 года.

Рейтинг

Дистрибьютор

Центральный офис

Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %

2022 г.

2021 г.

1

Пульс*

Химки

12,1

13,6

2

Протек

Москва

12,0

11,5

3

Катрен

Новосибирск

11,5

11,4

4

ФК Гранд Капитал

Москва

6,1

5,6

5

Р-Фарм

Москва

5,0

6,3

6

БСС

С.-Петербург

3,8

3,2

7

Фармкомплект

Н. Новгород

3,5

4,4

8

Ирвин 2

Москва

2,5

2,3

9

Фармимэкс*

Москва

1,7

1,6

10

Агроресурсы

Кольцово

1,7

1,7

11

Джи Ди Пи*

Москва

1,7

1,6

12

Авеста Фармацевтика

Москва

1,6

1,7

13

Ланцет

Москва

1,5

1,3

14

АСФАДИС

Москва

1,4

1,6

15

ПрофитМед

Москва

1,4

1,9

16

Годовалов*

Пермь

1,0

0,8

17

Магнит Фарма*

Москва

0,9

1,1

18

Медэкспорт*

Омск

0,9

1,1

19

Здравсервис

Тула

0,9

0,9

20

Фармстор

Москва

0,7

0,8

21

Северо-Запад

С.-Петербург

0,6

0,7

22

Медипал-Онко

Москва

0,6

0,5

23

Евросервис

Москва

0,4

0,1

24

Фармсервис

Краснодар

0,4

0,4

25

Витта компани

Москва

0,3

0,3

26

Интерлек

Москва

0,3

0,2

27

Областной аптечный склад

Челябинск

0,2

0,2

28

ЕСКО

Московская обл., п Развилка

0,1

0,4

29

Волгофарм

Волгоград

0,1

0,3

30

Мэнч-М

Москва

0,05

0,05

*экспертная оценка

Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов

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