Крупные российские дистрибьюторы начали инвестировать в производственные активы
Аналитики RNC Pharma сообщили, что российский фармрынок по итогам 2022 года показал внушительный результат: общая динамика фиксировалась на уровне двузначных значений (12,9% в рублях). Инфляция, хоть и высокая, но все же не превышала исторические максимумы. Крупные российские дистрибьюторы смещают акцент с развития онлайн-форматов в рознице на инвестиции в производственные активы.
Российский фармрынок по итогам 2022 года показал внушительный результат. Общая динамика фиксировалась на уровне двузначных значений (12,9% в рублях), а инфляция, хоть и высокая, но все же не превышала исторические максимумы. Проблема лишь в том, что успехи работы отрасли определялись прежде всего политическими процессами, и когда к концу года их влияние было в целом нивелировано, рынок столкнулся с отголосками экономических проблем, которые привели к сокращению спроса. К таким выводам пришли аналитики RNC Pharma.
Кризис наступил позже, чем ожидалось. По мнению аналитиков, есть предпосылки, что и длительность его окажется не столь продолжительной, к тому же участники рынка в большинстве своем к этим событиям подготовились. Более того, целый ряд дистрибьюторских компаний на этом фоне активизировали свои инвестиционные программы, причем если последние пару лет речь шла в основном о развитии онлайн-форматов, то сейчас акценты сместились в сторону производственных компетенций. С одной стороны, онлайн близок к достижению своего «потолка» в рамках существующих законодательных ограничений. Однако бросать его развитие никто не собирается, тем более что хоть и с существенными ограничениями, но все-таки в текущем году стартует эксперимент по дистанционной продаже Rx-ассортимента.
С другой стороны, участники рынка вполне трезво предполагают воспользоваться той политической реальностью, которая сложилась в отношении страны после февраля 2022 года. Так, «Р-Фарм» продолжает собирать «офсеты» в крупных регионах России. В январе 2023 года компания выиграла госконтракт в Санкт-Петербурге, а в феврале еще один в Москве. Впрочем, результаты последнего в настоящее время оспаривает в ФАС производственная компания «Биокад».
Укладывается в эту логику и покупка «Протеком» сначала производителя фармацевтических субстанций «Бион» в Калужской области, а затем и миноритарной доли в компании «Активный компонент» в Санкт-Петербурге. Ранее, в 2017 году, в рамках сделки по покупке производственных активов «Рафарма» компании в собственность перешел также и производственный участок в подмосковной Черноголовке на базе Института проблем химической физики РАН, который в том числе позиционировался в качестве площадки по выпуску малотоннажных партий АФИ. В RNC Pharma считают, что направление непростое и явно нацеленное на импортозамещение в самом широком смысле этого слова, тем более что последние события в свете санкционных ограничений и изменении подходов к ведению бизнеса европейскими и американскими компаниями дали отечественному фармпрому шанс для развития.
Также возобновляется разговор и о расширении полномочий по централизованным закупкам на базе «Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан»: если этот процесс будет поступательно развиваться, система организации работы фармкомпаний в рамках госсектора тоже кардинально поменяется. О деталях этого процесса пока можно только догадываться, но, во-первых, это должно дополнительно простимулировать процесс замещения импортной продукции. Во-вторых, без логистических возможностей крупных оптовиков при централизованном подходе обойтись будет сложно. Так что профильные компетенции фармдистрибьюторов и сопутствующих сервисных структур тоже потребуют развития, отмечают аналитики.
TOP30 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам I — III кварталов 2022 года.
|
Рейтинг
|
Дистрибьютор
|
Центральный офис
|
Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %
|
2022 г.
|
2021 г.
|
1
|
Пульс*
|
Химки
|
12,1
|
13,6
|
2
|
Протек
|
Москва
|
12,0
|
11,5
|
3
|
Катрен
|
Новосибирск
|
11,5
|
11,4
|
4
|
ФК Гранд Капитал
|
Москва
|
6,1
|
5,6
|
5
|
Р-Фарм
|
Москва
|
5,0
|
6,3
|
6
|
БСС
|
С.-Петербург
|
3,8
|
3,2
|
7
|
Фармкомплект
|
Н. Новгород
|
3,5
|
4,4
|
8
|
Ирвин 2
|
Москва
|
2,5
|
2,3
|
9
|
Фармимэкс*
|
Москва
|
1,7
|
1,6
|
10
|
Агроресурсы
|
Кольцово
|
1,7
|
1,7
|
11
|
Джи Ди Пи*
|
Москва
|
1,7
|
1,6
|
12
|
Авеста Фармацевтика
|
Москва
|
1,6
|
1,7
|
13
|
Ланцет
|
Москва
|
1,5
|
1,3
|
14
|
АСФАДИС
|
Москва
|
1,4
|
1,6
|
15
|
ПрофитМед
|
Москва
|
1,4
|
1,9
|
16
|
Годовалов*
|
Пермь
|
1,0
|
0,8
|
17
|
Магнит Фарма*
|
Москва
|
0,9
|
1,1
|
18
|
Медэкспорт*
|
Омск
|
0,9
|
1,1
|
19
|
Здравсервис
|
Тула
|
0,9
|
0,9
|
20
|
Фармстор
|
Москва
|
0,7
|
0,8
|
21
|
Северо-Запад
|
С.-Петербург
|
0,6
|
0,7
|
22
|
Медипал-Онко
|
Москва
|
0,6
|
0,5
|
23
|
Евросервис
|
Москва
|
0,4
|
0,1
|
24
|
Фармсервис
|
Краснодар
|
0,4
|
0,4
|
25
|
Витта компани
|
Москва
|
0,3
|
0,3
|
26
|
Интерлек
|
Москва
|
0,3
|
0,2
|
27
|
Областной аптечный склад
|
Челябинск
|
0,2
|
0,2
|
28
|
ЕСКО
|
Московская обл., п Развилка
|
0,1
|
0,4
|
29
|
Волгофарм
|
Волгоград
|
0,1
|
0,3
|
30
|
Мэнч-М
|
Москва
|
0,05
|
0,05
|
*экспертная оценка
|
Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов
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