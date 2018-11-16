Кто заказал программу «Фарма 2030»?

За все хорошее

Деловая программа выставки Pharmtech&Ingredients не обошла вниманием обсуждение программы «Фарма 2030». Несмотря на то, что очертания ее уже более или менее известны, фармсообществу стоит продолжать активно участвовать в создании программы. И прежде всего, по словам президента компании «Активный компонент» Александра Семенова, надо определиться с тем, кто главный стратег «Фармы 2030» и каковы основные цели программы.

Он напомнил историю о внедрении новых преференций для российских препаратов, изготовленных из отечественных фармсубстанций, о которых идет речь в постановлении правительства №1289. «Документ корректировался в муках четыре года, на моей памяти такое впервые, – отметил эксперт. – Было несколько ступеней: сначала Минпром, потом Минфин, активно поучаствовала ФАС. В итоге получился документ далекий от начального замысла и до сих пор не до конца понятно, как именно постановление будет работать в следующем году».

В постановлении странно прописано участие иностранного производителя. «Если читать буквально: при наличии иностранного производителя, которого отсекают на стадии «третий лишний», 25% преференции к цене дается. А если вдруг иностранный производитель в здравом уме и трезвой памяти понимает, что его все равно отсекут и не идет на тендер, то преференция не дается. Мы от Ассоциации евразийских фармпроизводителей сделали запрос по этому поводу. Устно замминистра Сергей Анатольевич Цыб ответил, что все будет нормально. Но мы хотим получить внятные разъяснения», – продолжил Семенов.

По его мнению, это яркий пример того, что у разных ведомств разные и цели. «У Минпрома цель – развитие отечественной промышленности, новые рабочие места, у Минфина – экономия денег и профицит бюджета, у ФАС – справедливые цены. Причем под справедливостью понимается конкуренция середины 20 века. Как все эти задачи свести воедино? Ведь у стратегии должна быть единая цель. На мой взгляд это самый важный вопрос, на который должны ответить и государство, и бизнес», – заметил он.

От общего к частному

Отталкиваясь от главной цели, важно прописать детально реализацию программы. Участники круглого стола по теме фармсубстанций пришли к выводу, что в «Фарме 2030» должны присутствовать конкретные параметры по производству реактивов и интермедиатов для фармсубстанций.

«Не раз собирались круглые столы с производителями реактивов и интермедиатов, но пока все безрезультатно. В России практически не возможно найти адекватных поставщиков. Мы не можем купить даже нормального качества изопропиловый спирт», – посетовал .

Директор компании MediBalt Йенс Хоффманн отметил, что в первую очередь полный цикл есть там, где это экономически целесообразно, а именно, где создается оригинальный продукт. Как правило, производители хотят, чтобы все осталось в их фирме. И только когда заканчивается срок патента, субстанции начинают производить другие компании.

«Ничего страшного если какие-то компоненты производятся там, где это дешево, – уверен он. – При этом в России действительно необходимо углублять синтез субстанций, должно появиться больше компаний, которые делают 3-5 стадий, а не только финальные. Мы прекрасно понимаем, что многие субстанции, зарегистрированные в России не произведены здесь».

Член совета директоров ООО «Бион» Елена Синченко считает, что России вполне под силу создать и собственные препараты. «Если мы говорим о развитии производства фармсубстанций в России, то мы в первую очередь должны говорить и о производстве оригинальных препаратов. У нас слабо налажено сотрудничество с университетской наукой. За рубежом достаточно много уделяется внимания стартапам. Мы этого не видим. В проекте «Фарма 2030» одним из столпов названа доказанная эффективность препаратов. То есть, говоря о полном цикле, надо говорить и о проведении клинических исследований», – сказала она.

За три моря

Создание оригинальных продуктов долгосрочный проект, а вот помочь развитию экспорта можно уже сейчас. озвучил несколько конкретных предложений. «Активный компонент» в 2018 г. прошел 17 аудитов, в том числе Минпрома, а также нескольких европейских и американских производителей, значит, у компании есть опыт работы на зарубежных рынках.

«Иностранные компании готовы брать наши субстанции и для своих российских подразделений, и для подразделений в других странах, но нам для этого надо получить от Минпрома Written Confirmation. Так делают во всех странах. Но мы его получить не можем, полгода ведем переговоры, Минпром выясняет: какое ведомство выдает такой документ … Сейчас в министерстве создается отдельный департамент по экспорту, надеюсь подобные вопросы будут решаться быстрее», – поделился Семенов.

Он также напомнил, что необходимо облегчить получение SEP-certificate, наличие которого позволяет поставлять субстанцию на любой иностранный завод. Сейчас российские компании не могут пройти аудит европейского агентства EDQM, так как с Россией у них не отработаны практики. Также российские фармпроизводители надеются, что Россия наконец станет членом PIC/S и наш сертификат GMP будет признаваться другими странами.

По мнению участников фармотрасли, государству пора подумать и о протекционистских мерах. «Недавно американские коллеги рассказали, что со своих миллиардных долларовых оборотов они платят налог на прибыль в размере 4,5% (!), – привел пример Александр Семенгов. – Мы пытаемся заключить СПИК, который нам нужен для снижения налоговой нагрузки. Есть программа трехстороннего СПИКа: Минпром, Санкт-Петербург и компания. Если ты инвестируешь в новое производство более 750 млн руб., а у нас инвестиции в новый задов порядка двух миллиардов, то получаешь преференции – на протяжении пяти налоговых периодов не платишь налог на прибыль и на имущество. Мы подали заявку, но летом 2018 г. нам сказали, что после совещания, которое провел новый вице-премьер Дмитрий Козак, решили немного подождать, а в кулуарах добавили: ну вы ж все равно построите, зачем вам преференции».

Он рассказал, что по-хорошему белой зависть можно позавидовать индийским коллегам, которые, как только начинают строить завод, автоматом получают налоговые льготы на шесть лет. Кроме того Индия ввела пошлины на китайские субстанции, которые производятся и в Индии. Также индийские производители при поставках на экспорт получают сертификаты, которые позволяют получить компенсацию в размере от 5 до 15% от уплаченных налогов.

«Легко ли нам бороться с индийской фампромышленностью? Нет. А у нас еще НДС увеличится, мы его платим на таможне, когда получаем интермедиаты, которых в России не найти», – описал эксперт нерадостную картину.

Кстати, отечественные фармпроизводители давно обращали внимание на опыт Индии, где фарма стала действительно стратегическим экспортным направлением экономики. Индийская программа развития фармпромышленности разрабатывалась всего восемь месяцев и довольно успешно реализуется.

К производителю лицом

Отечественный фармпром предлагает вполне конкретные и понятные меры. И все, что нужно государству, взять их и хотя бы рассмотреть. Ведь часто речь идет об организационной работе, а не денежной поддержке в виде налоговых льгот. Хотя и она играет большую роль.

Примеров управленческих решений можно привести много. Например, изменение Государственной фармакопеи. В 2020 г. в ЕАЭС должна начать действовать единая фармакопея. При этом российский Минздрав вносит поправки и в российскую фармакопею, чтобы гармонизировать документ с международными требованиями. Получается достаточно турбулентный период для фармпроизводителей.

«Активный компонент» в год запускает порядка десяти новых субстанций и это непросто. И вот 6 ноября этого года вышла Четырнадцатая фармакопея, которая начинает действовать с 1 декабря. Условия меняются: ускоренное хранение отменяется, теперь только естественное хранение, сразу надо выдавать вариацию аналитических методик и др. Но ведь это затормозит уже начатую нами работу. Давайте введем переходный период, когда мы сможем доносить необходимые документы», – предложил Семенов.

История с законопроектом об изменении минимальных цен на лекарства, по его мнению, также имеет отношение к развитию фармотрасли. «Новая методика ценообразования направлена на достижение справедливости, но критерии справедливости у всех разные. Уменьшение цен на препараты ЖНВЛП социально значимо, но если рентабельности не будет, то препараты перестанут производить. И здесь я опять хочу вернуться к целям «Фармы 2030». Они должны быть единые и логичные. Если мы хотим создать конкурентоспособную и сильную российскую фармпромышленность – это одна цель. Если мы хотим снабжать население самыми дешевыми лекарствами в мире, то это другая цель. И не всегда они пересекаются», – заключил он.

В погоне за самыми дешевыми препаратами российским предприятиям вряд ли удастся обойти индийские по вполне объективным причинам. Например, Индия теплая страна и энергозатраты там ниже. Средняя стоимость российского технолога – 1100-1200 долларов, в Индии эти специалисты обходятся дешевле. Ну и плюс ко всему в Индии успешно реализуется госпрограмма по поддержке своих производителей. Российские лекарства все равно будут дороже. И если российскому правительству нужны дешевые лекарства, то, может быть, надо их закупать напрямую в Индии? Только непонятно, куда девать построенные за последние несколько лет фармзаводы.

напомнил, что в российскую фармотрасль до сих пор инвестировалось много средств, но это происходило на фоне роста. В этом году продажи, скорее всего не вырастут, и отчасти это следствие действующей регуляторики. Будут ли продолжать идти инвестиции в отрасль в таких условиях, пока большой вопрос.