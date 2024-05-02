Лицензирование назвали заслоном от недобросовестных поставщиков в сфере ДПО

Введение лицензирования в сфере дополнительного медицинского и фармацевтического профессионального образования (ДПО) перекроет рынок для недобросовестных поставщиков. Таким образом продажа удостоверений о повышении квалификации и профессиональной переподготовке станет невозможной, заявил в интервью «Медицинскому вестнику» генеральный секретарь ассоциации «Росмедобр», директор Института подготовки специалистов медицинского образования Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Залим Балкизов.

В феврале в Госдуме анонсировали законопроект о регулировании сферы ДПО. В соответствии с ним оказывать такие услуги смогут только организации с соответствующей лицензией (сейчас сфера дополнительного профессионального мед- и фармобразования в отличие от высшего отдельно по специальностям не лицензируется). Минздрав поддержал инициативу.

«Нет речи о том, чтобы ограничить частные центры, среди которых есть и добросовестные участники рынка, оказывающие качественные образовательные услуги. Предполагается, что это будет отдельное лицензирование или включение сведений о лицензии на проведение обучения по программам ДПО в сфере здравоохранения в реестр Минобрнауки. Как и любая другая лицензия, наверное, она будет бессрочной. Но это регулятор должен определить», — подчеркнул Балкизов.

По его словам, сейчас закон № 44-ФЗ не позволяет отсечь изначально не совсем прозрачно работающие организации: нет норм, которые как-то ограничивали бы демпинг на тендерах. При этом специалисты не прогнозируют дефицит предложений на рынке образовательных услуг. Существуют крупные вузы и РМАНПО с филиалами в разных регионах, плюс есть возможности дистанционного обучения. Сейчас их далеко не всегда удается реализовать из-за демпинга недобросовестных компаний.

«Простота прохождения повышения квалификации привела к развитию этого рынка услуг: через банкомат ты сдаешь деньги и по электронной почте получаешь свидетельство о повышении квалификации. Я сама слышала от руководителя аптечной сети: мы перечисляем деньги за своих участников, нам присылают вопросы теста с отмеченными правильными ответами. Это называется «периодическая аккредитация под ключ». А на Новый год они даже давали скидки», — считает президент Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина.

Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» уже предлагала правительству ввести обязательную экспертизу программ дополнительного образования для фармспециалистов. По мнению организации, в регионах появилось множество непрофильных обучающих организаций, курсы которых не выдерживают критики, писал «ФВ».