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Минздрав хочет разрабатывать...

Минздрав хочет разрабатывать и утверждать типовые программы ДПО

20.02.2024
18:57
Татьяна Бескаравайная
Росздравнадзор и Минздрав поддержали введение лицензирования в сфере дополнительного профессионального образования. Министерство может получить полномочия по разработке и утверждению типовых программы ДПО по разным специальностям. Поводом стали многочисленные факты предоставления образовательными центрами некачественных услуг вплоть до продажи сертификатов. Документ по внесению изменений в закон разработан и находится в стадии согласования.
Фото: 123rf.com

Минздрав готов поддержать поправки в законодательство о лицензировании рынка услуг дополнительного профессионального образования (ДПО) для медицинских и фармацевтических специалистов. Это позволит закрыть образовательные центры, которые предоставляют некачественные услуги без реального обучения, сообщила директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Людмила Летникова на заседании Общественного совета при Росздравнадзоре в Общественной палате РФ. Как пишет «Медицинский вестник», она предложила внести изменения в Федеральный закон № 273 ФЗ «Об образовании», устанавливающие полномочия Минздрава разрабатывать и утверждать типовые программы ДПО по разным специальностям.

«В последние шесть—десять лет этот процесс не сдвинулся, потому что лобби некоммерческих организаций очень и очень сильное. Они берут демпингом и ложными услугами, когда за 300 руб. присылают готовый сертификат. Сейчас у Минздрава нет полномочий по разработке типовых программ. Поэтому программы есть разного качества, разной продолжительности», — заявила Летникова.

Из-за отсутствия аккредитации на рынке образовательных услуг работают центры, в которых не хватает квалифицированных педагогов с достаточным опытом, действующим сертификатом и актуальной аккредитацией специалиста, добавила замруководителя Росздравнадзора Ирина Серегина.

«Простота прохождения повышения квалификации привела к развитию этого рынка услуг: через банкомат ты сдаешь деньги и по электронной почте получаешь свидетельство о повышении квалификации. Я сама слышала от руководителя аптечной сети: мы перечисляем деньги за своих участников, нам присылают вопросы теста с отмеченными правильными ответами. Это называется «периодическая аккредитация под ключ». А на Новый год они даже давали скидки», — сообщила президент Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина.

Требования к образовательным центрам, которые указаны в Положении о лицензировании, позволят отсеивать недобросовестные организации, предоставляющие услуги в этой области. При этом в реестре лицензий должна быть указана конкретная специальность, по которой образовательная организация заявляет о предоставлении услуг предоставлять услуги по другим специальностям она уже не сможет.

Реализация таких программ будет возможна только в вузах или научных организациях, предоставляющих услуги высшего образования по одноименной специальности, сообщил первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. По его словам, соответствующий документ после парламентских слушаний уже разработан и находится в стадии согласования.

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