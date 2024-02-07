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«Лига защитников пациентов»...

«Лига защитников пациентов» просит включить в лекарственные перечни ряд препаратов

07.02.2024
17:32
Артем Косенок
«Лига защитников пациентов» обратилась с письмом к правительству с просьбой включить в лекарственные перечни ряд препаратов. Организация попросила принять меры к восстановлению полноценной работы комиссии.
Фото: Racool_studio/Freepik

Общественная организация «Лига защитников пациентов» направила письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой включить ряд препаратов в перечни жизненно важных лекарств. Письмо имеется в распоряжении «ФВ». Документ подписал президент организации Александр Саверский.

В письме говорится, что ранее комиссия принимала решения о включении в перечни больше десяти лекарственных средств. Однако они так и не были включены в нарушение установленного самим же правительством порядка. По этой причине пациенты, включая онкологических больных, остались без необходимых современных лекарств из клинических рекомендаций. В организации просят при подготовке решения по результатам заседания включить в перечни также лекарства, утвержденные комиссией ранее.

Кроме того, в письме отмечается, что на обсуждение вынесено ограниченное количество лекарств. Между тем пациенты ждут и других лекарств, которые заявлены их производителями к включению в перечни, но они не рассматриваются в установленные сроки. В связи с чем организация попросила принять меры к восстановлению полноценной работы комиссии в рамках установленного порядка и сроков.

Последний раз заседание комиссии проходило в феврале 2023 года. Перечень ЖНВЛП обновлялся в июне того же года, но только за счет новых форм уже имеющихся там препаратов. Нерассмотренными остаются 32 заявки разных фармпроизводителей на включение их препаратов в перечни.

Ранее в январе этого года компания «Биокад» обратилась с жалобой в ФАС на бездействие замглавы Минздрава Сергея Глаголева, который возглавляет Комиссию по формированию перечней ЖНВЛП и 14 ВЗН. Позже производитель также подал в Арбитражный суд иск в отношении чиновника.

В Минздраве заявили, что Перечень ЖНВЛП уже дополнялся в 2023 году, а Перечень 14 ВЗН — в 2021 году, что соответствует правилам. Позднее министерство объявило дату нового заседания Комиссии по формированию перечней ЖНВЛП и 14 ВЗН. Оно пройдет 8 февраля.

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