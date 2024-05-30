MSD купит за 3 млрд долларов разработчика препаратов от заболеваний глаз

MSD (Merck& Co. — в США и Канаде) приобретет биотехнологическую компанию Eyebiotech Limited (EyeBio), специализирующуюся на разработке лекарств для лечения заболеваний глаз. Потенциальная сумма сделки — 3 млрд долл., говорится в пресс-релизе фармгиганта.

Совет директоров EyeBio единогласно одобрил продажу компании. Закрыть сделку планируется во второй половине 2024 года. По условиям соглашения, EyeBio получит авансовый платеж в размере 1,3 млрд долл. и до 1,7 млрд долл. по мере выполнения договоренностей, связанных с разработкой и коммерциализацией определенных препаратов.

EyeBio была создана в 2021 году. В ее портфеле имеются разработки от таких офтальмологических заболеваний, как возрастная макулярная дегенерация и диабетическая ретинопатия. Поглощение этой компании позволит MSD укрепить свои позиции на рынке офтальмологических препаратов.

Главное кандидатное лекарство компании — Restoret (EYE103) от диабетического макулярного отека и возрастной макулярной дегенерации. Это потенциально первое в своем классе триспецифическое антитело, которое действует как агонист сигнального пути Wnt. Wnt запускает каскад сигналов, которые регулируют увеличение числа клеток, их миграцию и дифференцировку (то есть когда клетки становятся более специализированными для выполнения определенных функций). Во второй половине 2024 года начнется исследование препарата на фазе IIb/III.

В феврале MSD также объявила о приобретении производителя продукции для аквакультуры Elanco Animal Health за 1,3 млрд долл. Предприятие будет принадлежать Merck Animal Health, ветеринарному подразделению MSD. Дочка MSD получит новые препараты для расширения портфеля, а также технологию разработки ДНК-вакцин и системы фильтрации воды.