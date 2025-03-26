MSD с китайской компанией за 2 млрд долл. разработает препарат от сердечно-сосудистых болезней

MSD (Merck&Co. – в США и Канаде) подписала соглашение с китайской Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals о совместной разработке препарата для лечения сердечно-сосудистых болезней. Об этом говорится в пресс-релизе американского фармацевтического гиганта.

Сумма сделки может составить 2 млрд долл. Из этой суммы 200 млн долл. MSD выплатит авансом и 1,77 млрд долл. – постепенно на каждом этапе цикла создания лекарства. Взамен Jiangsu предоставит права на свою экспериментальную разработку HRS-5346 по всему миру, за исключением материкового Китая.

Препарат находится на II фазе клинических испытаний. Он относится к классу ингибиторов липопротеина низкой плотности (ЛПНП). Они переносят молекулы холестерина и другие жирорастворимые вещества в организме, но при избытке могут образовывать атеросклеротические бляшки – главные причины развития ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний. По данным MSD, около 1,4 млрд людей в мире имеют уровень ЛПНП выше нормы.

Это третья сделка MSD с китайскими компаниями за последний год. В декабре производитель договорился о создании перорального средства от ожирения с Hansoh Pharma, которой обещал выплатить до 2 млрд долл. в случае успеха. В ноябре LaNova продала фармгиганту права на противораковый LM-299 за 3,3 млрд долл.

Фармкомпании все активнее включаются в создание препаратов, нацеленных на ЛПНП. Одна из таких – Eli Lilly, чья разработка muvalaplin показала способность снижать этот показатель на 81,7% по сравнению с плацебо во II фазе испытаний, результаты которой стали известны в ноябре прошлого года.