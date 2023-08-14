Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
MSD уведомила о...

MSD уведомила о прекращении поставок препарата от ВИЧ

14.08.2023
18:10
Артем Косенок
Компания MSD не будет поставлять препарат от ВИЧ «Исентресс» (МНН — ралтегравир). Сейчас на рынке существует ряд российских дженериков. По словам экспертов, за два—пять месяцев российские компании смогут обеспечить нужные объемы.  
Фото: freepik/ru.freepik.com

Компания MSD (в США и Канаде — Merck & Co) больше не будет поставлять и производить в России оригинальный препарат «Исентресс» на основе ралтегравира для взрослых пациентов. Об этом рассказал «Коммерсанту» источник на рынке. В Росздравнадзоре подтвердили, что «дочка» компании «МСД Фармасьютикалс» уведомила службу о таких планах. В MSD и «Р-Фарме», который занимается упаковкой средства в России, на запрос издания не ответили.

Как отмечает издание, решение MSD совпало с выходом на рынок ряда российских дженериков ралтегравира, так как патентная защита на основное вещество, которая была закреплена за американским производителем, истекла в октябре 2022 года. В частности, с конца 2022 года свои препараты вывели на рынок «Промомед», «Фармасинтез» и «ПСК Фарма». Эти компании зарегистрировали одинаковую предельную цену на свои дженерики — на 34% ниже стоимости оригинального препарата (12,5 тыс. руб. с НДС за 60 таблеток).

С выходом дженериков «Исентресс» стал редко поставляться по госзаказу, следует из данных Headway Company. В первом полугодии регионы закупили этого средства на 10,2 млн руб., а его дженериков — на 118,1 млн руб.

Основной объем оригинального препарата Минздрав закупил сразу на три года еще до выхода дженериков в 2021 году. Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО) заключил контракт на 13,54 млрд руб. Аукцион выиграла компания «Р-Фарм», на мощностях которой локализована в том числе готовая лекарственная форма ралтегравира. В контракте стоимость одной упаковки в дозировке 400 мг и фасовке 60 шт. составляет 18,5 тыс. руб., или 307,82 руб. за таблетку (с НДС). Поставщик обязался поставлять препарат по такой цене с 2021 по 2023 год.

В феврале НКО «Национальный центр общественного здоровья» призвала Минздрав добиться снижения цены по уже заключенному долгосрочному контракту, так как на рынке появились дженерики, стоимость которых значительно меньше. Общественники предложили провести переговоры с патентообладателем на ралтегравир из-за окончания патентной защиты. Потенциальная экономия могла составить 3,81 млрд руб. Однако этого не случилось. «Р-Фарм» поставляет «Исентресс» по контракту в соответствии с графиком, сообщили «Коммерсанту» в Минздраве.

По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, ралтегравир выпускается в относительно простой форме выпуска (таблетки) и за два—пять месяцев российские компании легко смогут обеспечить нужные объемы.  

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.