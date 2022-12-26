МВД предложило наказывать за вождение под воздействием лекарств
МВД разместило проект поправок в статью 12.8 КоАП, позволяющих наказывать водителей за употребление лекарственных средств, которые не относятся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам. За это могут штрафовать или лишать прав.
Водителей предложили наказывать за употребление лекарственных средств, не относящихся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам. С соответствующей инициативой выступило МВД, разместив на портале проектов нормативных правовых актов проект поправок в статью 12.8 КоАП. За прием препаратов могут штрафовать или лишать автолюбителей прав.
«Отсутствие в КоАП правила, допускающего привлечение к ответственности за управление транспортным средством лицом, употребившим лекарственные препараты, могущие ухудшать его реакцию и внимание, существенно осложняет полноценное обеспечение безопасности дорожного движения», – говорится в пояснительной записке к документу.
В июле Госавтоинспекция выступила с инициативой составить реестр лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем. Также после его создания предлагалось наносить на упаковки таких лекарств соответствующие наклейки, предупреждающие автолюбителей, писал «ФВ».
В конце ноября Конституционный суд пришел к выводу о неопределенности критериев установления состояния опьянения, вызываемого употреблением лекарственных препаратов, и указал законодателю исправить выявленный пробел. Согласно выводам суда, управление автомобилем под воздействием препаратов, которые способны ухудшить реакцию водителя, хотя и является противоправным деянием, запрещенным ПДД, но не образует состава административного правонарушения. Действующий закон предполагает административную ответственность только за управление транспортным средством водителем, употреблявшим алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества.
Нет комментариев
Комментариев: 0