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«Магнит Фарма» подала...

«Магнит Фарма» подала иск о признании банкротом ООО «Фармия»

25.11.2022
17:20
Руслан Мавлиханов

«Магнит Фарма» подала иск о признании банкротом одного из юрлиц-управленцев аптечной сети «Фармия». Последняя была продана в октябре несмотря на задолженность ряду дистрибьюторов.

Фото: Ринат Васбеев

Компания «Магнит Фарма» подала иск о признании банкротом ООО «Фармия». Заявление от 18 ноября уже принято в производство, следует из картотеки дел арбитражных судов.

Первое заседание по делу состоится 31 января 2023 года в Арбитражном суде Воронежской области. Ранее в этом году «Магнит Фарме» удалось взыскать порядка 6,2 млн руб. с «Фармии» за поставку товара.

Это не единственный кредитор, который судится с проданной аптечной сетью. «Фармия» перешла во владение тульской сети «Здесь аптека» в октябре несмотря на долги в адрес поставщиков. Говоря о причинах продажи, бывший владелец сети Роман Кубанев ссылался на кризис из-за сбоя поставок.

Ранее «ФВ» писал о намерении «Гранд Капитала» взыскать задолженность с экс-владельца «Фармии». Позже задолженность «Фармии» прокомментировал и другой кредитор — «Катрен». Дистрибьютор скептически отнесся к возможности взыскать средства с сети. Долг «Фармии» перед дистрибьютором при этом составляет более половины от суммы всех поданных к ней исков.

Сам Кубанев не единожды отмечал, что намерен вернуть задолженность. Уже сейчас долги начали закрываться, заявил «ФВ» Кубанев, отметив, что он в этом процессе участвует опосредованно и не имеет доступа к финансам и долгам. Переговоры ведутся новыми собственниками.

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