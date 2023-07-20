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Максютов и его...

Максютов и его заместитель оспорили свое увольнение из «Вектора»

20.07.2023
15:25
Артем Косенок
Экс-глава центра «Вектор» Ринат Максютов оспорил свое увольнение с должности. Изначально он подал иск в Новосибирский районный суд, однако из-за «сведений, составляющих гостайну», тот был передан в областной суд. Бывшая замгендиректора центра Елена Гаврилова также обратилась в суд с просьбой восстановить ее на работе. 
Ринат Максютов | Фото: sco-russia2020.ru

Бывший генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов оспорил свое увольнение с должности. Соответствующая карточка находится в электронной картотеке суда. Иск был зарегистрирован в июне в Новосибирском райсуде, ответчиком по делу выступает Роспотребнадзор. По итогам заседания 19 июля его передали в областной суд. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

«Дело передано по подведомственности на рассмотрение в Новосибирский областной суд в связи с тем, что в нем содержатся сведения, составляющие государственную тайну», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).  

Также сообщается, что бывшая замгендиректора центра «Вектор» Елена Гаврилова также обратилась в суд. Уточняется, что она была уволена 18 мая в связи с истечением срока полномочий руководителя Максютова. Гаврилова просит восстановить ее на работе в прежней должности.

Об увольнении экс-гендиректора «Вектора» Максютова «в связи с утратой доверия» стало известно 17 мая. Этот пост он занимал с 2016 года. По данным «Коммерсанта», одним из оснований для увольнения стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов». В пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что причиной увольнения стало нарушение закона о противодействии коррупции и конфликт интересов. Служба провела меры «по пресечению выявленных фактов согласно законодательству РФ о противодействии коррупции».

По словам источника «Ведомостей», сотрудники «Вектора» ранее жаловались руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой на несправедливое распределение оплаты труда между приближенными Максютова и рядовым персоналом. Определенную роль могла сыграть неоднозначная оценка эффективности разработанной «Вектором» вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона» («Аврора-КоВ»), считает он. Были и другие случаи злоупотребления положением, утверждает другой собеседник издания.

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