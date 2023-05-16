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Мантуров сообщил о...

Мантуров сообщил о планах повысить ввозные пошлины на ряд позиций

16.05.2023
12:07
Артем Косенок

В Минпромторге сообщили о планах повысить ввозные пошлины на ряд позиций для защиты локальных производителей готовой продукции. Год назад правительство обнулило ввозные таможенные пошлины на 1310 товарных позиций, в том числе в фармацевтической отрасли. 

Фото: jcomp/ru.freepik.com

Временное обнуление ввозных таможенных пошлин позволило насытить продукцией российский рынок и сдержать рост цен. Теперь планируется повышение пошлин по ряду позиций, чтобы обеспечить тарифную защиту локальных производителей готовой продукции. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Сейчас мы отошли от практики «пакетного» принятия решений об обнулении пошлин и движемся в сторону повышения таможенного тарифа, что позволит предоставить нашим производителям продукции высокого передела максимальную тарифную защиту по тем категориям, где освоено собственное производство», – отметил министр.

Мантуров добавил, что сам механизм в 2024 году планируется сохранить по тем группам товаров и по той номенклатуре, в которой будет сохраняться потребность в насыщении рынка.

В марте 2022 года правительство на полгода обнулило ввозные таможенные пошлины на 1310 товарных позиций, в том числе в фармацевтической отрасли. Такая мера включена в план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях введения санкций. Позднее была продлена до конца марта 2023 года, но уже в отношении только 370 товарных позиций.

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