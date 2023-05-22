Маркетплейсы просят вывести из-под моратория на проверки

Общественный совет при ФАС попросил правительство вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки. Это следует из письма совета на имя премьер-министра Михаила Мишустина, пишут РИА «Новости».

«В интересах развития конкуренции в Российской Федерации и недопущения ущемления прав предпринимателей, пользующихся услугами онлайн-платформ, прошу вас рассмотреть возможность выведения мероприятий по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства из-под действия постановления правительства России № 448», – говорится в письме.

Ранее, в начале апреля, общественный совет решил направить обращение в правительство в целях организации оценочных действий со стороны ФАС на предмет соответствия их действий по отношению к поставщикам антимонопольному законодательству. Тогда отрасль выступила против, посчитав предложение некорректным, так как на маркетплейсы также распространяется IT-аккредитация на общих основаниях.

Аналогичную просьбу о снятии моратория направила на имя министра цифрового развития Максута Шадаева организация «Цифровизаций и новых технологий». В ответном письме от министерства говорилось, что плановые проверки в отношении имеющих госаккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, не проводятся до 31 декабря 2024 года в соответствии с постановлением правительства. При этом в ведомстве отметили, что информация принята к сведению и будет использована при выработке дополнительных мер государственной политики в области информационных технологий.

В марте прошлого года правительство ввело до конца 2022 года мораторий на проведение проверок бизнеса. Плановые сохранены в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности. Внеплановые проверки допускаются в исключительных случаях — при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения ЧС.

В марте 2023 года правительство продлило мораторий на плановые проверки бизнеса. До 2030 года они будут проводиться только на объектах высокого риска.