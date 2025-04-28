Merck KGaA заплатит 3,9 млрд долл. за стартап от Pfizer

Merck KGaA заключила соглашение о приобретении американского стартапа SpringWorks Therapeutics, который специализируется на разработке лекарств для лечения редких видов опухолей, в том числе раковых. Об этом говорится в пресс-релизе дармштадтского производителя. SpringWorks учреждена Pfizer в 2017 году. Фармгигант хотел реализовать через компанию экспериментальные лекарства, которые не стал доводить до рынка своими силами.

Покупка обойдется фармацевтическому концерну в 3,9 млрд долл. Это на 26% больше рыночной стоимости SpringWorks. Сделку планируется завершить во второй половине этого года.

Биотехнологической компании удалось вывести на рынок США два препарата. Первый — Ogsiveo (nirogacestat), который Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило в ноябре 2023 года. Лекарство применяют при доброкачественных новообразованиях соединительной ткани.

Второй — Gomekli (mirdametinib). Американский регулятор зарегистрировал его в феврале этого года для лечения нейрофиброматоза I типа. Так называют наследственное заболевание, которое вызывает на коже и вдоль нервов множественные опухоли. Заявки на оба медикамента также находятся на рассмотрении в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

Кроме того, SpringWorks проводит клинические испытания нескольких перспективных противоопухолевых молекул. В частности, brimarafenib блокирует димеры белка RAF, участвующего в передаче сигналов, стимулирующих рост раковых клеток. Другая разработка, SW-682, подавляет активность белков TEAD, отвечающих за работу сигнального пути Hippo, нарушения в котором встречаются примерно в 10% всех злокачественных новообразований. Еще один экспериментальный препарат, SW-3431, активирует белок PP2A, который в норме подавляет развитие опухолей, но некоторые виды рака могут нарушать его функцию.

В прошлом году Merck пришлось свернуть разработку препаратов против рака головы и шеи xevinapant, который не доказал эффективность на III фазе клинических испытаний. Годом ранее аналогичная участь постигла средство от рассеянного склероза evobrutinib.

Против этого нейродегенеративного заболевания используется препарат немецкого производителя «Мавенклад» (кладрибин) — главный актив в его портфеле. Однако срок патентной защиты этого бестселлера скоро подходит к концу.