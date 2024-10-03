Михаил Мурашко сообщил о необходимости совершенствовать систему лекарственного обеспечения

Систему льготного лекарственного обеспечения необходимо совершенствовать, расширяя круг получателей препаратов на другие категории пациентов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья, отвечая на вопросы депутатов о доступности лекарств, передает корреспондент «ФВ».

При этом, по словам министра, важно навести порядок с дублированием льгот, когда граждане, пользуясь правом на монетизацию, предусмотренным в ФЗ № 178, параллельно получают препараты за счет регионального бюджета, где объемы ассигнований за последние годы кратно возросли.

«Когда идет разговор о лекарственном обеспечении — это говорят люди, которые не имеют льгот. Поэтому было принято решение, что мы на уровне федерального финансирования будем обеспечивать всех пациентов, которые перенесли сердечно-сосудистые катастрофы. В последующие периоды у нас такая задача стоит, с учетом приоритетности бюджета, как только наши возможности будут позволять и какие-то вопросы лекарственного обеспечения модернизировать. Такая потребность существует», — подчеркнул Мурашко.

При этом глава Минздрава отметил, что ведомство не фиксирует проблем с препаратами в стационарах и «каких-либо обращений по этому поводу нет». Есть вопросы в части ввоза незарегистрированных препаратов, дорогостоящих, но по ним уже есть поручения президента.

Он отметил, что расходы на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами по льготам планируется увеличить на 6,1 млрд руб. в 2025 году.

Ранее Всероссийский союз пациентов (ВСП) подтвердил данные о недостаточной доступности лекарств, в частности, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). В этом году только треть пациентов — льготников с ССЗ получали положенные бесплатные лекарства в полном объеме. О том, что они не смогли после выписки из стационара продолжить прием препаратов в связи с их недоступностью, сообщили 32% респондентов, 25,9% указали, что в выписке необходимого ЛС им отказал врач, сообщил сопредседатель ВСП Юрий Жулёв со ссылкой на данные социологического исследования.

О том, что они покупали положенные им бесплатно лекарства за деньги, в новом опросе сообщили 70,4% (в 2023 году — 53,2%). При этом, как указал Жулёв, не стоит воспринимать эти цифры буквально, так как в ряде случаев пациенты приобретают лекарства, к которым они привыкли, то есть не факт, что «бесплатного препарата по льготе не было».