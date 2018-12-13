Миллиарды на онкологическую терапию нуждаются в справедливом распределении

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В рамках борьбы с онкологическими заболеваниями с 2019 г. по 2021 г. будет выделено 330 млрд руб. в составе субвенции федерального фонда ОМС. Вице-премьер в начале декабря в Совете Федерации сообщила, что такой объем средств позволит лечить всех выявленных больных со злокачественными новообразованиями (ЗНО). В свою очередь, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» акад. РАН Андрей Каприн на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» на прошлой неделе сообщил журналистам, что 70 млрд руб. будет выделено уже в 2019 г. в рамках федерального проекта. При этом идет выравнивание тарифов между регионами, где в последние годы наблюдался приличный перекос.

Тарифы будут выравнены за счет протоколов, которые должны быть везде одинаковые. Это также повсеместно действующие порядки и стандарты, которые позволят поставить процесс в жесткие рамки», – сообщил г-н Каприн.

Отрадно, что в рамках федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями видны серьезные изменения по многим болевым точкам организации онкологической службы. Тем более что эти средства, по мнению руководства Минздрава, позволят охватить всех выявленных больных.

В целом в рамках системы ОМС на организацию стационарной помощи предусмотрено порядка 168 млрд руб. Значительное увеличение произошло за счет выделения соответствующих средств и изменения подходов тарификации согласно Постановлению Правительства РФ от 10.12.2018 № 1506. Впервые на 2019 год определены отдельные нормативы стоимости оказания стационарной помощи для больных по профилю «онкология». Так, в рамках стационарного лечения норматив законченного случая лечения больных со ЗНО на 2019 г. утвержден в 76 708,5 руб., против 29 910,7 руб. в 2018 г.

Теперь важным аспектом является проработка эффективного алгоритма распределения и использования средств. Эксперты отмечают, что необходимо решить ряд серьезнейших проблем. Среди основополагающих задач успешной реализации онкопрограммы важной остается обучение и увеличения числа специалистов-онкологов в регионах, считает директор Центра социальной экономики Руслан Древаль. «Эту задачу уже сейчас можно начать решать. В бюджете ФФОМС на 2019– 2021 гг. заложено 97,7 млрд руб. на целевое обучение (переобучение) врачей и медицинских работников. Потребность связана с тем, что при лечении онкологических заболеваний с 2019 г. будет использоваться

75 клинических рекомендаций, которые включают 940 протоколов лечения. Уже в 2019 г. будет выделено 12,3 млрд руб.», – сообщил г-н Древаль.

Тарифная головоломка

Еще один крайне важный вопрос: обеспечение равного доступа всех пациентов со ЗНО на всей территории РФ к современной терапии, необходимым, эффективным лекарственным средствам и технологиям.

«К сожалению, текущее положение дел таково, что ключевой параметр, влияющий на фактический тариф в регионе, а значит и на объем денег, выделяемых на терапию конкретного пациента со ЗНО, зависит от базовой ставки конкретного субъекта, – пояснил «ФВ» Руслан Древаль. – Она же в настоящий момент может отличаться в 4-6 раз в разных территориях. Для решения данной проблемы, с одной стороны, необходимо обеспечить единые подходы к оказанию медицинской помощи и лекарственного обеспечения посредством четкого следования клиническим рекомендациям, стандартам и порядкам. С другой стороны, обеспечить возможность достаточного финансового наполнения тарифов на всей территории страны».

По словам эксперта, для решения этой задачи принят ряд решений. В рамках положений ПП РФ № 1506 определено, что «…недопустимо установление базовой ставки в стационарных условиях ниже 65% от норматива финансовых затрат на 1 случай госпитализации, а в условиях дневного стационара ниже 60% от норматива финансовых затрат на 1 случай лечения, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования субъекта Российской Федерации…».

«Таким образом, определен порог снижения уровня базовой ставки в стационарах, плюс к этому со следующего года будет реализовано «правило 2-х ключей», когда формируемые на уровне субъекта территориальная программа государственных гарантий и тарифные соглашения будут согласовываться на уровне Федерации, что, надеюсь, позволит контролировать уровень устанавливаемых тарифов», – сообщил г-н Древаль.

Остаются и другие вопросы. Прежде всего, с учетом новых правил формирования тарифов по профилю онкология, необходимо правильно научиться планировать количество случаев заболевания и объем финансирования, структуру и объем необходимых схем терапии.

Также Руслан Древаль отметил, что срочнейшей задачей является решение вопроса четкой регламентации роли и значения страховых компаний. Во многих регионах такие компании выполняют фактически фискальную функцию, не разбираясь и необоснованно штрафуя учреждения на многие миллионы рублей, но никак не участвуя в жизни и помощи пациентам.

На фото: сверху вниз Андрей Каприн и Руслан Древаль.