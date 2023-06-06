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Минцифры предложило проверять...

Минцифры предложило проверять маркировку лекарств через Госуслуги

06.06.2023
17:03
Артем Косенок

В Минцифры предложили расширить возможность для проверки гражданами маркировки лекарственных препаратов. Сканировать коды можно будет на портале Госуслуг.  

Фото: freepik/ru.freepik.com

Минцифры предложило внедрить проверку маркировки лекарств, а также другой продукции через портал Госуслуг. Соответствующий документ размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. 

В пояснительной записке отмечается, что существующая информационная система «Честный знак» предоставляет гражданам возможность получать в режиме реального времени открытую, достоверную и исчерпывающую информацию о покупаемых ими товарах и лекарствах. За годы ее существования механизм доказал свою эффективность и востребованность, говорится в записке. Министерство предлагает наладить взаимодействие портала Госуслуг с «Честным знаком», чтобы больше людей могло сканировать коды маркировки.

С 1 июля 2020 года в России введена обязательная маркировка лекарственных средств. В начале июня правительство также ввело обязательную маркировку медизделий, антисептиков, БАД и кресел-колясок. Заявления на регистрацию этой продукции в государственной системе мониторинга будут приниматься с 1 сентября 2023 года. Сама маркировка для всей выпущенной и ввезенной продукции начнется с 1 октября.

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