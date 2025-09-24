Минэкономразвития снизило ожидания роста ВВП России

Минэкономразвития представило обновленный прогноз социально-экономического развития на 2026—2028 годы. Документ внесен в правительство на утверждение. Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил документ в Совете Федерации.

Темп роста ВВП в этом году составит 1%, а не 2,5% как ожидалось ранее. В 2026 году рост ВВП составит 1,3%, затем ускорится до 2,8% в 2027 году и на уровне 2,5% продержится в 2028-м. Прогноз по инфляции в 2025 году стал ниже — с 7,6 до 6,8%. Ожидания на период с 2026-го по 2028 год остались прежними — стабильно на уровне 4%, следует из проекта прогноза.

«За последние несколько месяцев четко видно постепенное охлаждение экономики. При этом темпы остались положительными, то есть ВВП будет расти, но медленнее, чем министерство ожидало в апреле», — сказал представитель министерства (цитата по «Ведомостям».)

Глава ведомства, представляя прогноз, подчеркнул, что основным драйвером роста все три года останется внутренний спрос, прежде всего потребительский.

При этом министерство существенно понизило ожидания по росту розничной торговли — 2,5 против 6,6% в апрельской версии прогноза.

По индексу промышленного производства ожидается также снижение: по итогам 2025 года они составят 1,5 вместо 2,6% в предыдущей версии, на следующий год — 2,3 против 2,9%. В 2027-м и 2028 годах министерство ждет роста промпроизводства на 3,1 и 2,8% соответственно.

Экспорт товаров будет расти: с 431,5 млрд долл. в 2026 году до 505,5 млрд долл. в 2028-м. Импорт также увеличится и достигнет 341,5 млрд долл. к концу рассматриваемого периода. Базовому сценарию угрожает возможность снижения спроса и цен на товары российского экспорта как за счет замедления мировой экономики, так и за счет новых санкций, в том числе и вторичных.

Минэкономразвития ожидает и снижения инвестиционной активности: в текущем году она замедлится, как и ожидалось ранее, до 1,7%. А на 2026 год прогноз составил -0,5% в обновленной версии вместо ожидавшихся 3%.

Сегодня Минфин также представил проект бюджета России на 2026—2028 годы на рассмотрение правительства. Министерство собирается в полном объеме обеспечить программы лекобеспечения, включая помощь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями через фонд «Круг добра», профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение лекарств по программе 14 ВЗН. Минфин намерен внести изменения в Налоговый кодекс и увеличить ставку НДС с 20 до 22% с 2026 года. При этом льготная ставка в 10% на лекарства, продукты и товары для детей сохранится. Порог уплаты НДС для организаций на УСН предлагается снизить с 60 млн до 10 млн руб.