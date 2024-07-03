Минфин внес в Госдуму поправки ко второму чтению проекта по акцизу на спирт

Минфин России доработал ко второму чтению в Госдуме проект поправок к законопроекту о реформе налоговой системы. Часть о порядке уплаты акциза на фармсубстанцию этилового спирта дополнена новыми мерами, направленными на недопущение роста цен на лекарства.

Поправками предлагается принимать к вычету акциз на фармсубстанцию этанола при производстве определенных соответствующими перечнями лекарственных средств и препаратов, а также продукции с объемной долей содержания этилового спирта менее 20% (не содержащей спирт) и медизделий.

Подробнее об изменениях «ФВ» писал конце июня. Так, ставки акцизов, устанавливаемые поправками, с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно будут равняться 673 руб. (в прошлой версии проекта — 669 руб.); с 1 января по 31 декабря 2026-го — 700 руб. (696 руб.); а с 1 января по 31 декабря 2027 года — 728 руб.

Компаниям, которые используют менее 50 тыс. декалитров этанола в год, будут давать вычет независимо от включения в перечень произведенной продукции и без необходимости предоставления документов, подтверждающих целевое использование фармсубстанции. Предприятия, использующие фармсубстанцию более указанного объема, также получат вычет, если предоставят подтверждающие документы.

В Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС пояснили, что налоговый вычет доступен в случае использования фармсубстанции спирта этилового (этанол) для производства лекарственных средств и медицинских изделий, включенных в специальные перечни. Критерии и процедуру формирования таких перечней должно утвердить правительство. Тем не менее, например, лекарственные препараты, в составе которых не содержится этиловый спирт или объемная доля этилового спирта составляет не более 20%, будут считаться автоматически включенными в соответствующие перечни.

Благодаря принятому решению удастся избежать остановки производства ряда лекарств и активных фармсубстанций, а также их удорожания, рассказал председатель правления АФПЕАЭС Алексей Кедрин. Принятые изменения поспособствуют сохранению курса в стратегии «Фарма-2030» на развитие производства российских фармсубстанций, лекарств и медизделий.