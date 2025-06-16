Министр здравоохранения Красноярского края ушла в отставку на фоне проблем с лекобеспечением

Губернатор края Михаил Котюков подписал распоряжение об освобождении Наталии Говорушкиной от должности министра здравоохранения края с 15 июня в связи с ее отставкой по собственному желанию. Исполнять обязанности министра будет ее первый заместитель Юлия Белоусова.

Накануне в регионе разгорелся скандал в связи с проблемами в льготном лекарственном обеспечении. По словам источника «ФВ» в правительстве региона, перебои с поставками препаратов для пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом, муковисцидозом и рядом других заболеваний наблюдались с начала 2025 года.

В марте Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц, допущенной при организации обеспечения граждан ЖНВЛП (ч.1 ст.293 УК РФ). В конце мая в красноярском Минздраве прошли обыски. Следствие считает, что до 25 февраля ответственные за лекобеспечение должностные лица не определили на 2025 год потребности и объем необходимых препаратов и медизделий для пациентов с орфанными заболеваниями. Из-за этого закупки лекарств провели не в том объеме, поэтому льготники остались без помощи.

По словам источника, Минздрав частично провалил централизованную закупочную кампанию для льготников на 2025 год, проводимую в рамках федерального закона № 44-ФЗ. Проблемы пришлось закрывать с помощью закупок по договорам субсидии по торговым наименованиям препаратов, которые реализовывались согласно федеральному закону № 223-ФЗ с помощью АО «Губернские аптеки». «Эта схема «быстрых» закупок предназначена для исключительных ситуаций, если она в значительной доле подменяет собой систему плановых закупок, то это несет дополнительные расходы для бюджета», — объяснил собеседник «ФВ».

На прошлой неделе telegram-канал Kras Mash опубликовал аудиозапись с совещания, которое, как утверждалось, проводила Говорушкина. По утверждению источников, министр критиковала работу краевой сети аптек «Губернские аптеки», доходы и зарплату ее генерального директора Алены Поповой. Как утверждают источники, запись была сделана еще в марте.

Минздрав провел проверку работы «Губернских аптек», не обнаружив нарушений. Следом Минздрав провел и внутреннюю проверку. По ее результатам, опубликованным в telegram-канале министерства, виноватыми в срыве поставок оказались замминистра здравоохранения по финансово-экономическим вопросам Оксана Афанасьева и начальник отдела госзакупок Татьяна Ерохина.

В частности, сообщают, что вся необходимая документация на закупку препаратов направлялась «в адрес отдела государственных закупок на систематической основе». Однако Афанасьева «ненадлежащим образом исполняла обязанности по контролю и организации деятельности контрактной службы» с момента вступления в должность 27 августа 2024 года.

Чиновницы с обвинениями не согласились, сославшись на то, что проверка была проведена непосредственно министром и ее подчиненными, что заставляет усомниться в ее объективности.

«Министр оставила должность по совокупности обстоятельств. Это и проблемы с льготным обеспечением, которые продолжают усугубляться, а скоро нужно будет начинать кампанию на 2026 год. Кроме того, пациентское и врачебное сообщество негативно настроено к тому, что происходит в Минздраве под руководством Говорушкиной. В самом ведомстве тоже наметился раскол в связи с попытками найти виновного в сложившейся ситуации», — отметил источник.

Системные проблемы с обеспечением препаратами льготников подтвердил и отчет Счетной палаты Красноярского края. «В ходе анализа, проведенного Счетной палатой края, выявлены недостатки и нарушения, свидетельствующие об отсутствии системной работы по принятию и актуализации распорядительных документов, регламентирующих вопросы лекарственного обеспечения в регионе», — сказано в сообщении ведомства.

Неделю назад в крае активно обсуждали кандидатуру преемника Говорушкиной — бывшего заместителя министра здравоохранения региона, главы регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Александра Украинцева, сообщил источник. Однако сейчас в профессиональном сообществе говорят, что Украинцева не утвердят на должность министра.