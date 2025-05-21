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В красноярском Минздраве...

В красноярском Минздраве прошли обыски по делу о халатности при лекобеспечении

21.05.2025
11:41
Дина Коблова
В Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии сообщили о проведении обысков в региональном Минздраве. Было возбуждено дело о халатности из-за ненадлежащего лекобеспечения местных жителей, а также отказа пациентам в выдаче льготных препаратов.
Фото: пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии

В Министерстве здравоохранения Красноярского края прошли обыски в рамках возбужденного уголовного дела о халатности (ст.293 УК РФ), пишет ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве сообщили, что ранее в сюжете одного из телеканалов сообщалось о ненадлежащем обеспечении жителей Красноярска жизненно необходимыми лекарственными препаратами, а также об отказе пациентам в выдаче льготных лекарств. Сложившуюся ситуацию уполномоченные органы никак не исправляли.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ГСУ СК Алексею Еремину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и принятых мерах по восстановлению нарушенных прав граждан.

О возбуждении уголовного дела о халатности при закупках лекарств в Красноярском крае стало известно в марте этого года. В рамках расследования руководство Главного управления СКР по региону провело прием граждан с сахарным диабетом и муковисцидозом.

С начала 2025 года в разных регионах страны были возбуждены уголовные дела о халатности, связанные с закупками лекарств для пациентов с орфанными заболеваниями. В феврале такое дело завели в Ивановской области, в марте — в Ульяновской области и Республике Коми. По мнению экспертов, опрошенных «ФВ», приговоры не в состоянии повлиять на ситуацию с лекарственным обеспечением россиян. Причина кроется в изъяне самой системы.

Подробнее читайте в материале «Сложный крой» в «ФВ» № 7 (1166) от 25.03.2025 года.

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