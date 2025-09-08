Минобрнауки разработало правила определения квот на платные места в вузах

Минобрнауки разработало Правила определения квот на платные места при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования на 2026/2027 учебный год. Проект постановления проходит публичное обсуждение до 12 сентября.

Будет создана межведомственная рабочая группа при министерстве, в состав которой войдут в том числе представители органов власти, являющихся учредителями вузов, а также представители общероссийских объединений работодателей и других заинтересованных организаций.

Минобрнауки до 5 ноября разошлет каждому вузу предварительное предложение по квоте для платного приема. Образовательная организация может оспорить предложение в течение пяти рабочих дней. Министерство рассмотрит возражения и сформирует окончательный проект до 20 ноября.

До 1 декабря документ передадут на рассмотрение в межведомственную рабочую группу на утверждение. До конца года Минобрнауки утвердит окончательное решение, опираясь на рекомендации рабочей группы.

Ранее Госдума приняла закон, который позволит правительству регулировать количество платных мест в вузах, включая медицинские. В Госдуме подчеркнули, что мера не затронет подготовку кадров в области здравоохранения, но эксперты опасаются финансовых последствий для университетов.

На фоне инфляции крупнейшие российские вузы подняли цены на коммерческое обучение на этот учебный год. Так, стоимость образования в Сеченовском университете для зачисленных в этом году на специальность «Фармация» подорожала больше чем на 1 млн руб.