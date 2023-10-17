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Минобрнауки утвердило требования...

Минобрнауки утвердило требования программ для пилота по подготовке интернов в ветеринарии

17.10.2023
17:20
Артем Косенок
Минобрнауки опубликовало требования программ для эксперимента по подготовке интернов в ветеринарии. Так, к ее освоению будут допускать тех, у кого есть диплом по специальности «Ветеринария», а обучение будет идти в очном формате. Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Минобрнауки утвердило требования к условиям реализации экспериментальных образовательных программ для высшего образования — программ интернатуры. Соответствующий приказ ведомства № 914 от 22.09.2023 опубликован на портале правовой информации. Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 31 августа 2030 года.

Так, согласно документу, были утверждены требования по специальности «Общеклиническая ветеринария». К ее освоению будут допускать тех, у кого есть диплом по специальности «Ветеринария». Обучение будет идти в очном формате, при этом учебные заведения вправе частично применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. Программу интернатуры будут разрабатывать и утверждать учебные заведения, участвующие в эксперименте, самостоятельно.

В июне правительство утвердило положение о проведении эксперимента по организации интернатуры для специалистов в области ветеринарии. Планируется создать непрерывную образовательную систему при подготовке ветеринаров, повысить уровень их квалификации. Эксперимент начнется с 1 сентября 2024 года.

Пилотный проект пройдет на базе двух вузов — Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии (МВА им. К.И. Скрябина) и Донского государственного технического университета (ДГТУ). Планируется, что ежегодно каждый из них будет готовить не менее 20 выпускников.

Сообщалось, что перечень специальностей для эксперимента утвердят Минобрнауки и Минсельхоз. Также ведомства утвердят требования к условиям программ и будут обеспечивать ежегодное утверждение контрольных цифр приема на обучение за счет средств федерального бюджета по специальностям.

В июле Минобрнауки опубликовало список специальностей в области ветеринарии, по которым пройдет эксперимент по организации интернатуры. В перечень вошла образовательная программа «Ветеринарная фармация» в рамках специальности «Общеклиническая ветеринария».

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