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Минпромторг исключил дефицит...

Минпромторг исключил дефицит на препарат от ВИЧ ралтегравир

16.08.2023
10:04
Артем Косенок
В Минпромторге сообщили, что российские предприятия способны удовлетворить потребности потребителей в лекарственном препарате против ВИЧ ралтегравир. Ранее СМИ сообщили о прекращении поставок компанией MSD оригинального препарата «Исентресс».
Фото: freepik/ru.freepik.com

Российские предприятия способны удовлетворить потребности потребителей в лекарственном препарате против ВИЧ ралтегравир. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга, передает ТАСС. Также сейчас остатки препарата есть на складах предприятий, подчеркнули в ведомстве.

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил, что компания MSD (в США и Канаде — Merck & Co) больше не будет поставлять препарат от ВИЧ. Речь идет об оригинальном лекарственном средстве «Исентресс» (МНН ралтегравир). В Росздравнадзоре подтвердили, что «дочка» компании «МСД Фармасьютикалс» уведомила службу о таких планах.

Как отмечает издание, решение MSD совпало с выходом на рынок ряда российских дженериков ралтегравира, так как патентная защита на основное вещество, которая была закреплена за американским производителем, истекла в октябре 2022 года. В частности, с конца 2022 года свои препараты вывели на рынок «Промомед», «Фармасинтез» и «ПСК Фарма». По словам экспертов, за два—пять месяцев российские компании смогут обеспечить нужные объемы. 

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