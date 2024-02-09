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Минпромторг намерен изменить...

Минпромторг намерен изменить декларацию на товары в рамках ЕЭАС

09.02.2024
17:28
Артем Косенок
В Минпромторге предлагают изменить декларацию на лекарственные средства в рамках ЕЭАС в связи с экспериментом по маркировке фармсубстанций. В частности, проект предусматривает возможность при ввозе товаров дополнительно указывать для них код по системе CAS-RN, наименование, номер серии и объем.
Фото: katemangostar/Freepik

Минпромторг подготовил предложения по изменению деклараций на лекарственные средства в рамках ЕАЭС в связи с экспериментом по маркировке фармсубстанций. Соответствующие проекты постановлений размещены на портале regulation.gov.ru. Изменения предлагается внести в подп.29 п.15 Порядка заполнения декларации на товары, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза № 257 от 20.05.2010.

Проект предусматривает возможность при ввозе товаров (фармсубстанций, а также интермедиатов, реагентов и материалов ‎для производства лекарственных препаратов, фармсубстанций) дополнительно в графе 31 декларации указывать для них код по системе CAS-RN, наименование, номер серии, размер (объем). При этом указание такой информации не является обязательным и вписывается в декларацию в добровольном порядке.

В развитие положений документа проектом решения коллегии ЕЭК «О внесении изменений в структуру и формат декларации на товары и корректировки декларации на товары» предусматривается дополнение структуры и формата декларации на товары и корректировки декларации на товары позициями для обеспечения предоставления вышеуказанных данных.

Эта возможность предоставляется, чтобы обеспечить однозначную идентификацию сырья, которое ввозится и используется для производства препаратов для медицинского применения, подлежащих маркировке средствами идентификации на территории России.

Соответствующая дополнительная информация в последующем по запросу Минпромторга будет предоставляться таможенными органами в проектируемую автоматизированную систему, обеспечивающую механизм подтверждения соответствия фактического процесса производства ЛС представленным заявителем технологическим стадиям.

Система будет обеспечивать реализацию механизма контроля за фактическим осуществлением стадий процесса производства лекарственных средств в отношении только производителей — владельцев документа, подтверждающего, что все стадии производства, в том числе синтез молекулы действующего вещества ‎фармацевтических субстанций, осуществляются на территориях государств — членов ЕАЭС, ‎которые претендуют на получение преференций при государственных закупках.

Документы в случае принятия вступят в силу с 1 октября 2024 года.

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