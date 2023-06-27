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Минпромторг намерен ограничить...

Минпромторг намерен ограничить закупки иностранных аппаратов ИВЛ

27.06.2023
10:30
Артем Косенок
Минпромторг планирует ограничить закупки иностранных аппаратов ИВЛ для нужд государственных клиник. Их призвана заменить отечественная продукция.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Минпромторг предлагает запретить закупки иностранных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для нужд государственных муниципальных учреждений. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу говорится, что ключевые отечественные производители аппаратов ИВЛ — это ‎АО «КРЭТ», госкорпорация «Ростех» и «Тритон-Электроникс».

Суммарные производственные мощности российских производителей этой продукции составляют до 36 тыс. единиц в год. Среднегодовая же потребность в аппаратах ИВЛ для государственных ‎и муниципальных нужд, по данным единой информационной системы в сфере закупок, оценивается на уровне 2,7 тыс. единиц.

В сентябре 2021 года правительство распространило правило «второй лишний» при госзакупках на некоторые виды медицинского оборудования. Теперь заказчик должен отклонять заявки с предложением импортной радиоэлектроники при наличии даже одной заявки с предложением аналогичной российской или евразийской продукции. В список попало около 30 позиций, среди которых аппараты ИВЛ.

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