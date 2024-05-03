Минпромторг намерен упростить импорт маркированных товаров

Минпромторг намерен упростить оборот товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, ввозимых на территорию России. Соответствующий проект постановления сейчас находится на стадии общественного обсуждения.

Изменения коснутся правил маркировки отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации, утвержденных постановлением № 894 от 31.05.2023. В ряде пунктов декларации на товары предлагается заменить таможенными документами (документ, используемый в качестве декларации на товары, по которому осуществлен выпуск товаров ‎в соответствии с таможенными процедурами выпуска для внутреннего потребления или реимпорта). Таким образом изменения позволят выпускать на рынок продукцию до оформления таможенных деклараций.

Аналогичные изменения намерены внести:

В случае утверждения поправки вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Обязательную маркировку для медизделий, антисептиков, БАД и кресел-колясок ввели в мае прошлого года, ее необходимо наносить с 1 октября 2023 года.

В апреле 2024 года правительство изменило правила маркировки медицинских изделий с ограниченным сроком службы. Остатки таких медизделий могут быть реализованы без маркировки до 31 августа.