Правительство изменило правила маркировки медицинских изделий с ограниченным сроком службы

Правительство изменило правила маркировки медицинских изделий, это закреплено в постановлении № 392 от 29.03.2024. Документ вступил в силу с 5 апреля.

Остатки медизделий с ограниченным сроком службы могут быть реализованы без маркировки до 31 августа 2024 года. Требование не распространяется на медицинские организации, которые могут хранить, перевозить и безвозмездно передавать уже приобретенные медизделия без нанесения маркировки.

Изменения внесли в постановление № 894 от 31.05.2023.

Обязательную маркировку для медизделий, антисептиков, БАД и кресел-колясок ввели в июне 2023 года, наносить ее необходимо с 1 октября 2023 года. В марте 2024 года Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке презервативов, шприцов, масок, филлеров, аппаратов ИВЛ и инфузионных систем. Эксперимент будет проходить в течение года с 1 сентября.