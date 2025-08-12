Минпромторг обновит регламент выдачи заключений о подтверждении происхождения лекарств

Минпромторг собирается утвердить административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче документа, который содержит сведения о стадиях технологического процесса производства лекарств на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проект документа проходит антикоррупционную экспертизу до 14 августа.

Согласно документу, максимальный срок предоставления услуги составляет 30 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов. Срок регистрации заявления составляет один рабочий день с даты подачи документов.

Сейчас для консультации заявителей используются телефон, электронная почта и личный прием. В новом документе указано, что услуга осуществляется через Единый портал госуслуг, а ее результат может быть предоставлен в многофункциональном центре.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и заменит Приказ Минпромторга РФ № 4368 от 31.12.2015.