БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минпромторг обновит регламент...

Минпромторг обновит регламент выдачи заключений о подтверждении происхождения лекарств

12.08.2025
10:15
Заключение о подтверждении отечественного происхождения лекарств будут выдавать по новому регламенту. Минпромторг обновляет сроки и правила подачи документов.
Фото: 123rf.com

Минпромторг собирается утвердить административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче документа, который содержит сведения о стадиях технологического процесса производства лекарств на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проект документа проходит антикоррупционную экспертизу до 14 августа.

Согласно документу, максимальный срок предоставления услуги составляет 30 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов. Срок регистрации заявления составляет один рабочий день с даты подачи документов.

Сейчас для консультации заявителей используются телефон, электронная почта и личный прием. В новом документе указано, что услуга осуществляется через Единый портал госуслуг, а ее результат может быть предоставлен в многофункциональном центре.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и заменит Приказ Минпромторга РФ № 4368 от 31.12.2015.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.