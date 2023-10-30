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Минпромторг объяснил причину...

Минпромторг объяснил причину невключения лекарств из Индии в параллельный импорт

30.10.2023
12:24
Артем Косенок
В Минпромторге выступили против включения препаратов индийского производства в параллельный импорт. Там считают, что это может негативно отразиться на здоровье граждан. Также свою позицию по этому вопросу озвучили и другие ведомства.
Фото: onlyyouqj/ru.freepik.com

Минпромторг выступил против завоза в страну лекарственных средств из Индии в рамках параллельного импорта. По мнению ведомства, это может негативно сказаться на здоровье граждан. Об этом говорится в ответе замглавы Минпромторга Екатерины Приезжевой на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее в августе Даванков в письме главе Минпромторга Денису Мантурову попросил рассмотреть возможность закупки на рупии в рамках параллельного импорта лекарств, произведенных как в Индии, так и других странах.

В ответе также представлены позиции других российских ведомств. В частности, Минэкономразвития указало, что Индия входит в число основных поставщиков фармацевтической продукции в страну. Так, в 2022 году импортировано лекарственных средств на сумму свыше 567 млн долл. с долей в общем объеме импорта из страны в 13%. Однако, по мнению ведомства, актуальным остается вопрос качества такой продукции.

По данным Минздрава, доля изъятых в 2022 году недоброкачественных лекарственных средств, выпущенных производителями Индии (28 серий), среди недоброкачественных средств зарубежного производства (58 серий) составила 48,3% (за 2021 год — 35,1%). ФАС указала, что лекарственные препараты и медицинские изделия не включены в перечень товаров, для которых применим механизм параллельного импорта.

В начале мая 2022 года Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта. Лекарственные препараты в список не вошли, но перечень пополнила другая фармпродукция: товары для женской гигиены брендов O.В. и Carefree, а также санитарные сумки и наборы для оказания первой помощи. В начале августа ведомство включило в перечень реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака (бренд Miltenyi Biotec).

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