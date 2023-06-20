Минпромторг предлагает изменить порядок финансирования технопарков в регионах

Минпромторг предлагает изменить порядок бюджетного механизма финансирования технопарков в регионах с 2024 года. Документ разработан для актуализации механизма возмещения затрат субъектов на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков, технопарков в сфере высоких технологий. Проект постановления размещен на портале проектов правовых нормативных актов.

Документ направлен на приведение с 2024 года финансирования в соответствие с положениями, предусмотренными Федеральным законом № 307 от 02.08.2019. Проект постановления предполагает установление уровня софинансирования расходных обязательств субъекта из федерального бюджета, равного 100%, ввиду характера предоставления субсидий — возмещение затрат, ранее понесенных регионом, в пределах величины налогов и таможенных пошлин, уплаченных резидентами парков в федеральный бюджет.

В пояснительной записке отмечается, что с 2016 по 2022 год Минпромторг отобрал 19 проектов по созданию, модернизации и (или) реконструкции инфраструктуры парков. На их реализацию было предоставлено 41,8 млрд руб. С 2024 по 2026 год потребность в финансировании из федерального бюджета есть по шести проектам. Кроме того, в 2023 году в Минпромторг поступило еще четыре заявки.

Кроме того, проектом постановления предлагается для учета рисков недостижения показателей паспорта проекта из-за торговых и экономических санкций в отношении России установить возможность продления срока реализации проекта не более чем на 36 месяцев в случае приостановки и (или) прекращения деятельности резидента парка из-за этих санкций.

Также для содействия реализации проектов по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры парков на территории отдельных субъектов предлагается установить пониженные значения показателей паспорта проекта для проектов, реализуемых в тех субъектах, на территории которых установлен максимальный или средний уровень реагирования.

Ранее в июне Президент России Владимир Путин подписал закон о создании технопарков высоких технологий: для них был определен правовой статус. Требования к таким технопаркам аналогичны тем, которые применяют к индустриальным паркам и промышленным технопаркам.