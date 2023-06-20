Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минпромторг предлагает изменить...

Минпромторг предлагает изменить порядок финансирования технопарков в регионах

20.06.2023
11:55
Артем Косенок
Порядок бюджетного финансирования индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий изменят с 2024 года. С 2016 по 2022 год Минпромторг отобрал 19 проектов по созданию, модернизации и реконструкции инфраструктуры парков, выделив на эти цели 41,8 млрд руб.
Фото: wirestock/ru.freepik.com

Минпромторг предлагает изменить порядок бюджетного механизма финансирования технопарков в регионах с 2024 года. Документ разработан для актуализации механизма возмещения затрат субъектов на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков, технопарков в сфере высоких технологий. Проект постановления размещен на портале проектов правовых нормативных актов.

Документ направлен на приведение с 2024 года финансирования в соответствие с положениями, предусмотренными Федеральным законом № 307 от 02.08.2019. Проект постановления предполагает установление уровня софинансирования расходных обязательств субъекта из федерального бюджета, равного 100%, ввиду характера предоставления субсидий — возмещение затрат, ранее понесенных регионом, в пределах величины налогов и таможенных пошлин, уплаченных резидентами парков в федеральный бюджет.

В пояснительной записке отмечается, что с 2016 по 2022 год Минпромторг отобрал 19 проектов по созданию, модернизации и (или) реконструкции инфраструктуры парков. На их реализацию было предоставлено 41,8 млрд руб. С 2024 по 2026 год потребность в финансировании из федерального бюджета есть по шести проектам. Кроме того, в 2023 году в Минпромторг поступило еще четыре заявки.

Кроме того, проектом постановления предлагается для учета рисков недостижения показателей паспорта проекта из-за торговых и экономических санкций в отношении России установить возможность продления срока реализации проекта не более чем на 36 месяцев в случае приостановки и (или) прекращения деятельности резидента парка из-за этих санкций.

Также для содействия реализации проектов по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры парков на территории отдельных субъектов предлагается установить пониженные значения показателей паспорта проекта для проектов, реализуемых в тех субъектах, на территории которых установлен максимальный или средний уровень реагирования.

Ранее в июне Президент России Владимир Путин подписал закон о создании технопарков высоких технологий: для них был определен правовой статус. Требования к таким технопаркам аналогичны тем, которые применяют к индустриальным паркам и промышленным технопаркам.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.