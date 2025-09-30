Минпромторг предложил изменить перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг собирается пересмотреть перечень товаров для параллельного импорта. Проект приказа проходит общественное обсуждение до 10 октября.

Документ включает в себя перечень товаров с указанием кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, средств индивидуализации и номеров государственной регистрации в Государственном реестре товарных знаков.

Как указано в пояснительной записке к проекту, сейчас под режим параллельного импорта попадают товары, которые маркированы товарными знаками. При этом таможенные органы не имеют полномочий на выпуск в режиме параллельного импорта товаров, маркированных товарными знаками без буквенных обозначений.

Так, из реестра намерены исключить продукты для CAR-T-терапии производства Miltenyi Biotec, а также указание, что некоторые общие позиции не применяются к медицинским изделиям. В список включили: зубные пасты (Splat, «Корега», Biomed и др.), а также шампунь «Низорал» и средства для бритья Coloplast.

В начале мая 2022 года Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта. Лекарственные препараты в список не вошли, но перечень пополнила другая фармпродукция: товары для женской гигиены брендов O.В. и Carefree, а также санитарные сумки и наборы для оказания первой помощи. В начале августа ведомство включило в перечень реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака бренда Miltenyi Biotec.