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Эксперимент по маркировке...

Эксперимент по маркировке ветпрепаратов может начаться с апреля 2024 года

22.09.2023
15:28
Артем Косенок
Минпромторг опубликовал проект постановления о проведении в стране эксперимента по маркировке ветеринарных препаратов. Ожидается, что пилот начнется с 1 апреля 2024 года. Ранее с инициативой ввести обязательную маркировку на эту продукцию выступил Россельхознадзор.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Минпромторг намерен провести эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru. Планируется, что пилот начнется с 1 апреля 2024 года и будет идти до 28 февраля 2025 года.

Эксперимент будет проходить на добровольной основе. Оператором информационной системы выступит ЦРПТ. Инициатором введения обязательной маркировки ветпрепаратов в феврале 2022 года выступил Россельхознадзор. В надзорном органе считают, что это поможет проследить движение препаратов от производителя до конечного потребителя и позволит снизить количество контрафактной продукции на рынке.

Ранее в России уже прошли эксперименты по маркировке отдельных видов медизделий, БАД, антисептиков и кресел-колясок. После окончания пилота в июне 2023 года на эту продукцию ввели обязательную маркировку.

В июне Минпромторг предложил также провести пилот по маркировке средств реабилитации. В перечень включены функциональные узлы протезов, телевизоры с сурдопереводом и специальные средства ‎при нарушениях функций выделения.

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