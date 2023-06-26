Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке средств реабилитации

Минпромторг намерен провести эксперимент по маркировке отдельных видов технических средств реабилитации. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что пилот будет идти с 1 октября 2023 года по 28 февраля 2025 года.

В перечень отдельных видов технических средств реабилитации попала такая продукция, как:

телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами (с диагональю ‎не менее 80 см: код ТН ВЭД ЕАЭС 8528 71 910 0, 8528 72 200 1, 8528 72 400 0);

части и принадлежности протезов: функциональные узлы: 9021 39 900 0;

специальные средства ‎при нарушениях функций выделения (в части однокомпонентных калоприемников): 9018 39 000 0, 3006 91 000 0.

До 1 ноября 2023 года ЦРПТ разработает требования к информационной системе и к обеспечению защиты информации. Минпромторг до 1 декабря этого же года утвердит эти требования, а также разработает и утвердит по согласованию ‎с уполномоченными органами методические рекомендации по проведению эксперимента и план-график.

Ранее в России проходили эксперименты по маркировке отдельных видов медизделий, БАД, антисептиков и кресел-колясок. После окончания пилота в июне 2023 года на эту продукцию ввели обязательную маркировку. Наносить ее нужно будет с 1 октября 2023 года.