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Минпромторг предложил расширить...

Минпромторг предложил расширить перечень маркируемых БАД и антисептиков

26.01.2024
18:45
Артем Косенок
Таисия Кубрина
Минпромторг намерен расширить перечень БАД и антисептиков, подлежащих маркировке. В частности, маркировать будут не только дезинфицирующие средства для гигиены рук и кожные антисептики, но и дезинфицирующие средства для поверхностей. Среди БАД маркировке подлежат активированный уголь и желатин. Изменения начнут действовать с 1 сентября 2024 года.
Фото: Freepik

В Минпромторге предлагают расширить перечень маркируемых биологически активных добавок (БАД) и антисептиков. Так, маркировать будут не только дезинфицирующие средства для гигиены рук и кожные антисептики, но и дезинфицирующие средства для поверхностей. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru. Для этих товарных групп маркировка станет обязательной с 1 сентября 2024 года.

Согласно документу, маркировать нужно будет БАД со следующими кодами товарной номенклатуры:

Код ТН ВЭД Наименование товара
1211 90 860 8 Прочие растения и их части (включая семена и плоды), используемые главным образом в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженные или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые
1212 99 950 9 Косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория разновидности cichorium intybus sativum), используемые главным образом для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не включенные, прочие
1302 20 100 0 Сухие пектиновые вещества, пектинаты и пектаты
1302 20 900 0 Прочие пектиновые вещества, пектинаты и пектаты, за исключением сухих
1504 20 100 0 Жиры и масла из рыбы и их фракции, кроме жира из печени — твердые фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава
1516 10 100 0 Жиры и масла животные и их фракции в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
1603 00 100 0 Экстракты и соки из мяса, рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных в первичных упаковках нетто-массой 1 кг и менее
1806 90 310 0 Прочий шоколад и изделия из него, с начинкой
1901 90 980 0 Прочие готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; прочие готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 — 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные
2102 20 110 0 Дрожжи неактивные в виде таблеток, кубиков или в аналогичной форме, или в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
2202 10 000 0 Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ
2202 99 910 0 Прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009, содержащие жир менее 0,2 мас.%, полученный из продуктов товарных позиций 0401 — 0404
3502 90 700 0 Прочие альбумины, кроме альбумина яичного и альбумина молочного (лактальбумина)
3503 00 Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с поверхностной обработкой или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и производные желатина; клей рыбий; клеи прочие животного происхождения, кроме казеиновых товарной позиции 3501:
3802 10 000 0 Уголь активированный
3913 10 000 0 Кислота альгиновая, ее соли и сложные эфиры
Код ОКПД 2 Наименование товара
01.19.39 Сырье растительное, не включенное в другие группировки
01.28.30 Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей
10.89.13.110 Дрожжи (активные и неактивные)
10.41.12 (кроме кода 10.41.12.110) Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих
10.89.14 Экстракты и соки из мяса, рыбы и беспозвоночных водных
10.89.19.120 Экстракт солодовый
10.89.19.150 Добавки пищевые комплексные
11.07.19 (кроме кода 11.07.19.190) Напитки безалкогольные прочие
20.14.71.110 Уголь активированный
20.16.59.310 Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных формах, не включенные в другие группировки
20.59.54 Угли активированные
20.59.60 Желатин и его производные

Также добавился ряд кожных антисептиков и поверхностных дезинфицирующих средств.

Код ТН ВЭД Наименование товара
3808 94 100 0 Средства дезинфицирующие на основе четвертичных аммониевых солей, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий
3808 94 300 0 Средства дезинфицирующие на основе галогенированных соединений
3808 94 800 0 (только для поверхностных дезинфицирующих средств) Прочие дезинфицирующие средства
Код ОКПД 2 Наименование товара
20.20.14 Средства дезинфекционные

В России с 1 октября 2023 года стала обязательной маркировка для ряда биологически активных добавок и кожных антисептиков. Ранее в отношении этой продукции прошли пилотные проекты.

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