Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минпромторг предложил увеличить...

Минпромторг предложил увеличить лимиты для получения льготной промышленной ипотеки

19.10.2023
11:27
Артем Косенок
В Минпромторге предлагают расширить условия льготной промышленной ипотеки. Максимальный размер кредита может вырасти до 1,5 млрд руб., а срок предоставления может увеличиться до 10 лет.
Фото: pressfoto/ru.freepik.com

Минпромторг намерен расширить механизм льготной промышленной ипотеки. Ведомство предлагает увеличить максимальный размер льготного кредита до 1,5 млрд руб., а срок предоставления кредита — до 10 лет. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru. Изменения предлагается внести в Постановление Правительства РФ № 1570 от 06.09.2022. Документ в случае принятия вступит в силу со дня официального опубликования. 

Согласно пояснительной записке, для обоснования этих изменений Минпромторг запросил у кредитных организаций информацию о потенциальных заемщиках, чья потребность в средствах превышает установленные ранее лимиты. В ведомство поступили сведения о потребности 30 заемщиков в льготных кредитах на сумму свыше 500 млн руб. и на срок более 7 лет.

Кроме того, проектом постановления предусматривается снятие ограничения по величине активов кредитной организации для участия в программе. Также предусмотрены юридические и технические корректировки требований, предъявляемых к заемщикам, и правил проведения отбора кредитных организаций, необходимость которых выявлена в ходе правоприменительной практики постановления № 1570.

Кроме того, в документе уточняются формулы расчета размера субсидии с учетом изменения ключевой ставки Центробанка, а также гибкое определение периода возмещения недополученных доходов кредитных организаций. Это позволит при необходимости проводить выплаты субсидии чаще чем раз в квартал, отмечается в записке.

Проект постановления предлагает дать возможность пересмотра лимита субсидии кредитным организациям чаще чем раз в год. Это позволит более гибко реагировать на скорость выдачи льготных кредитов.

Также документ предусматривает возможность корректировки значений результата предоставления субсидии и его характеристик в случае изменения ключевой ставки Центробанка. Ее понижение делает механизм промышленной ипотеки менее востребованным, что может привести к уменьшению количества выдаваемых льготных кредитов. В свою очередь, повышение ключевой ставки приводит к росту потребности банка в субсидии. При отсутствии дополнительного финансирования это может привести ‎к невозможности выдачи банком льготных кредитов на сумму, ранее зафиксированную в соглашении о предоставлении субсидии, говорится в записке. 

Ранее, в апреле, правительство утвердило поправки в правила субсидирования кредитных организаций, предоставляющих льготные кредиты по программе промышленной ипотеки. Согласно им, технологические компании и промышленные предприятия смогут получить до 500 млн руб. по программе промышленной ипотеки на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов недвижимости для промышленного производства. Срок кредитования не должен превышать 7 лет.  

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.