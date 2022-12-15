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Минпромторг продлит эксперимент...

Минпромторг продлит эксперимент по маркировке медизделий до сентября 2023 года

15.12.2022
10:49
Артем Косенок

Минпромторг принял решение продлить эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий до сентября 2023 года. Участники пилотного проекта отмечают, что особенность оборота такой продукции требует дополнительной проработки с точки зрения как нормативных правовых актов, так и функционала информационной системы.

Фото: пресс-служба правительства

Эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий будет продлен до 31 августа 2023 года. Такое решение принято на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Участие в мероприятии приняли представители Минпромторга, Минздрава, Росздравнадзора, Россельхознадзора и ряда других ведомств и служб, сообщили в пресс-службе правительства.

Пилотный проект стартовал 15 февраля 2022 года и должен идти до конца февраля 2023 года. Однако участники эксперимента выявили особенности оборота отдельных видов медизделий, которые требуют дополнительной проработки с точки зрения как нормативных правовых актов, так и функционала информационной системы, отметили в пресс-службе. 

Кроме того, госкомиссия одобрила решение, в соответствии с которым для поиска предприятий, которые производят этиловый спирт «всерую», Росалкогольрегулирование совместно с Минпромторгом, Минздравом и ЦРПТ должны будут обеспечить сопоставление объемов используемого в качестве сырья этилового спирта и объемов производимых с его использованием лекарственных средств, парфюмерно-косметической продукции и непищевой спиртосодержащей продукции. Обмен сведениями будет происходить между ЕГАИС, системой маркировки и системой мониторинга движения лекарств. По результатам работы госкомиссия будет принимать дополнительные решения по легализации рынка.

Правительство в феврале объявило о запуске эксперимента по маркировке медицинских изделий. Участвовать в пилоте можно на добровольной основе, писал «ФВ». В перечне медизделий, попавших в пилот, шесть пунктов: санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании, компьютерные томографы, коронарные стенты, слуховые аппараты, ортопедическая обувь, обеззараживатели-очистители воздуха.

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