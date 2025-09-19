Минпромторг разработал правила маркировки и утилизации метанола

Минпромторг разработал Порядок размещения предупредительной маркировки на упаковке (таре), в которой находится метанол и продукция с ним. Проект приказа проходит общественное обсуждение до 25 сентября.

К виду тары с метанолом и метанолсодержащими жидкостями, на которой размещается предупредительная маркировка, относятся:

бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе;

барабаны, канистры, комбинированные контейнеры, бутыли, бутылки.

Предупредительная маркировка станет частью общей маркировки метанола, она может быть совмещена с транспортной и (или) с потребительской маркировкой. Маркировку нужно наносить на этикетку, прикрепленную к упаковке, или непосредственно на саму тару. Маркировка должна содержать:

идентификационные данные метанола и метанолсодержащих жидкостей;

сигнальные слова «Опасно», «Яд»;

знаки опасности «Пламя», «Череп и скрещенные кости», «Опасность для здоровья человека»;

краткую характеристику опасности метанола и метанолсодержащих жидкостей.

Предупредительная маркировка должна быть четкой и разборчивой, устойчивой к химическим воздействиям и климатическим условиям, сохраняться в течение всего срока хранения и использования метанола.

В мае президент подписал два закона, касающихся государственного регулирования оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Правила ведения реестра организаций и ИП, работающих с метанолом, утвердили в конце августа. Предприятия теперь обязаны сообщать обо всех изменениях в своей деятельности и о прекращении работы с метанолом. Данные будут открытыми для всех заинтересованных лиц.

Минпромторг также разработал правила уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей. Проект постановления об этом проходит публичное обсуждение до 2 октября.

Согласно проекту, уничтожать метанол должны организации и индивидуальные предприниматели, информация о которых включена в соответствующий реестр. Исключение составляют научные организации и вузы, в которых метанол используется при проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Исключение также составляют организации оборонно-промышленного комплекса.

При уничтожении метанола используют термические, химические, биологические и другие способы уничтожения в соответствии с ГОСТ 2222-95 «Метанол. Технические условия». К уничтожению метанола допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение и инструктажи.

В случае утверждения оба документа вступят в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 марта 2032 года.