Правительство утвердило правила ведения реестра участников оборота метанола

Правительство утвердило Правила формирования и ведения реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей. Постановление № 1329 от 30.08.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Реестр будет вести Минпромторг в электронном виде в государственной информационной системе (ГИС) промышленности, данные будут в открытом доступе на официальном сайте, за исключением информации, составляющей гостайну.

В реестр войдет информация обо всех юридических лицах и индивидуальных предпринимателях (ИП), которые работают с метанолом и осуществляют его производство, переработку, использование, реализацию, перевозку, погрузку и разгрузку, хранение и уничтожение. В реестр не войдут данные о научных и образовательных организациях, а также предприятиях оборонно-промышленного комплекса и оборонного сектора.

За пять рабочих дней до начала работы с метанолом нужно также подать соответствующее уведомление. Организации и ИП, которые уже работали с метанолом до 1 сентября 2025 года, могут подать уведомление и войти в реестр до 1 ноября 2025 года. Участники реестра также обязаны сообщать об изменении данных в течение трех рабочих дней. Еще нужно подавать уведомление при прекращении работы с метанолом. Уведомления подаются через ГИС промышленности или портал госуслуг и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Содержащаяся в реестре информация предоставляется в виде выписки любому заинтересованному лицу (исключение — информация, доступ к которой ограничен законом).

Основные положения документа вступили в силу с 1 сентября.

Минпромторг также разработал проект постановления о внесении соответствующих изменений в свои полномочия (утверждены Постановлением Правительства РФ № 438 от 05.06.2008).

В мае президент подписал два закона, касающихся государственного регулирования оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Согласно им, в России должны создать реестр организаций и предпринимателей, осуществляющих оборот такой продукции.