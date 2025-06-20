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Минпромторг разработал правила...

Минпромторг разработал правила ведения реестра участников оборота метанола

20.06.2025
18:35
Дина Коблова
Минпромторг разработал правила ведения реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют оборот метанола. Министерство также внесет изменения в свои полномочия в соответствии с разработанным документом.
Фото: 123rf.com

Минпромторг разработал Правила формирования и ведения реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей. Проект постановления об этом проходит публичное обсуждение до 9 июля.

Реестр будет вести Минпромторг в электронном виде в государственной информационной системе (ГИС) промышленности. Данные из реестра не будут опубликованы в открытом доступе. В реестр войдет информация обо всех юридических лицах и ИП, работающих с метанолом, за исключением научных и образовательных организаций, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса и оборонного сектора. Выписки из реестра предоставляются только самим участникам реестра.

Уведомление о деятельности по обороту метанола нужно направить не позднее чем за пять рабочих дней до даты начала осуществления такой. Уведомление регистрируется в день его получения уполномоченным органом и рассматривается в течение трех рабочих дней.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 сентября.

Минпромторг также разработал проект постановления о внесении соответствующих изменений в свои полномочия (утверждены Постановлением Правительства РФ № 438 от 05.06.2008).

В мае президент подписал два закона, касающихся государственного регулирования оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Согласно им в России должны создать реестр организаций и предпринимателей, осуществляющих оборот такой продукции. 

Документ был внесен в Госдуму в апреле 2024 года и принят в первом чтении в июне того же года. Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях 22 мая.

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