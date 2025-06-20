Минпромторг разработал правила ведения реестра участников оборота метанола

Минпромторг разработал Правила формирования и ведения реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей. Проект постановления об этом проходит публичное обсуждение до 9 июля.

Реестр будет вести Минпромторг в электронном виде в государственной информационной системе (ГИС) промышленности. Данные из реестра не будут опубликованы в открытом доступе. В реестр войдет информация обо всех юридических лицах и ИП, работающих с метанолом, за исключением научных и образовательных организаций, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса и оборонного сектора. Выписки из реестра предоставляются только самим участникам реестра.

Уведомление о деятельности по обороту метанола нужно направить не позднее чем за пять рабочих дней до даты начала осуществления такой. Уведомление регистрируется в день его получения уполномоченным органом и рассматривается в течение трех рабочих дней.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 сентября.

Минпромторг также разработал проект постановления о внесении соответствующих изменений в свои полномочия (утверждены Постановлением Правительства РФ № 438 от 05.06.2008).

В мае президент подписал два закона, касающихся государственного регулирования оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Согласно им в России должны создать реестр организаций и предпринимателей, осуществляющих оборот такой продукции.