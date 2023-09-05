Минпромторг спрогнозировал восстановление объемов производства в 2023 году

Правительство внесло изменения в госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Соответствующее постановление № 1434 от 01.09.2023 опубликовано на портале правовой информации. В течение двух недель Минпромторг разместит программу с утвержденными изменениями на своем сайте и на портале госпрограмм России.

В документе указано, что санкции против России сказались на развитии обрабатывающей промышленности. Объем ее производства в 2022 году составил 98,7% от объема 2021 года, упав на 1,3%. На динамику выпуска обрабатывающей промышленности наибольшее негативное воздействие оказали внешнеторговые ограничения. Они затруднили как экспорт продукции, так и импорт сырья, материалов и комплектующих, а для отдельных секторов — снижение потребительского спроса населения, особенно на товары длительного пользования.

«В 2023 году ожидается постепенное восстановление инвестиционной активности в обрабатывающих отраслях с возвращением на ранее предполагавшуюся траекторию промышленного роста», — говорится в документе.

Согласно стратегии развития обрабатывающей промышленности России до 2024 года и на период до 2035 года, индекс производства обрабатывающей промышленности в процентах к базовому 2019 году в 2022 году должен был составить 103,3%, в 2023 — 110%, а в 2024 — 116,8%.

По данным Росстата, за январь—июль 2023 года производство лекарственных препаратов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5%. Продукции было изготовлено на 362 млрд руб.