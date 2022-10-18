Минпромторг установит минимальную долю закупок российских ЭКГ и других медизделий

В перечень российских медицинских изделий, для которых устанавливается минимальная доля госзакупок на 2023 год, намерены внести правки. Соответствующий проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» разработан Минпромторгом и размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Документ предусматривает внесение изменений в приложения к постановлениям № 2013 от 03.12.2020 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» и № 2014 от 03.12.2020 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров ‎и ее достижении заказчиком».

В список медизделий предлагается добавить следующие виды товаров:

электрокардиографы;

фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные;

перчатки хирургические резиновые;

перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые.

В то же время из перечня намерены исключить такие медизделия, как:

системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (гамма-камеры);

томографы магнитно-резонансные;

операционные и смотровые медицинские светильники;

расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких;

расходные материалы для аппаратов донорского плазмафереза/тромбоцитафереза.

Кроме того, по трем позициям Минпромторг предложил снизить минимальную долю госзакупок на 2023 год. Речь идет о компьютерных томографах (с 75 до 30%), аппаратах, основанных на использовании альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию, прочие (с 60 до 45%), и приборах оптических и фотографического оборудования (с 90 до 70%).

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2023 года.

В декабре 2020 года правительство установило минимальные доли закупок товаров, в том числе медицинских изделий российского происхождения. Требования, в частности, распространяются на марлю медицинскую, оборудование для облучения, применяемое в медицинских целях, эндоскопические комплексы и др., писал «ФВ».

В марте этого года Минпромторг предложил ввести штрафы за нарушение национального режима при проведении закупок. Речь идет о закупках по правилам «второй лишний» и «третий лишний», а также о соблюдении минимальной доли закупок медицинских изделий из России и стран Евразийского экономического союза, которая уже установлена для медицинских изделий.